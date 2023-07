Mühlhäuser Rezess von 1523: Bürger erzwingen ihre Forderungen

Sinngemäß heißt es in Artikel 7 des Rezesses: Dass alle kaiserlichen und königlichen Freiheiten, mit denen die gemeine Stadt Mühlhausen privilegiert ist, der Gemeinde vorgelesen und bekannt gemacht werden, damit selbige der Stadt zum Nutzen, in ihrer Freiheit zu bleiben, gehandhabt werden soll. Eine Abschrift des Forderungskatalogs zum Mühlhäuser Rezess lagert bis heute im Stadtarchiv.

Mühlhausen. Eine beachtliche Menschenmenge kommt 1523 vor dem Rathaus der freien Reichsstadt Mühlhausen zusammen. Die Drohkulisse hat massive Folgen.

Der Mühlhäuser Rezess von 1523 warf die ersten Schatten des Bauernkrieges von 1525 voraus: In einer Zeit der kirchlichen Veränderungen mit Martin Luther, Thomas Müntzer und weiteren Reformatoren kam auch der Wunsch nach mehr bürgerlicher Mitbestimmung auf. Mühlhausen, die freie Reichsstadt, besaß um 1520 etwa 8000 Einwohner. Jedoch nur etwa 120 Bürger waren als Rat der Stadt zu politischen Entscheidungen befähigt, viele weitere besaßen überhaupt kein Mitbestimmungsrecht.

Bereits im Frühjahr 1523 hatten Bürger Vertreter aus den Stadtvierteln Blieden-, Hauptmann-, Jakobi- und Neulaubenviertel bestimmt, um ihre Interessen beim Rat der Stadt zu vertreten. Diese wurden Achtmänner genannt und schlossen sich mit weiteren Männern des 40er-Ausschusses zusammen.

Der Forderungskatalog der Achtmänner umfasst 55 Punkte

In geheimen Zusammenkünften beschlossen diese Männer, dem Rat der Stadt einen Forderungskatalog mit zahlreichen Verbesserungsvorschlägen vorzulegen. Dieser Katalog wurde dem Rat am 13. Mai 1523 übergeben. Der Rat versprach, den 55 Punkten zustimmen zu wollen, erbat sich jedoch Bedenkzeit, auch um dem bürgerlichen Ausschuss Zugeständnisse abzuringen und eine Entscheidung hinauszuzögern.

Diese Verzögerung rief allerdings den Unmut der Bevölkerung hervor: In einem nächtlichen Auflauf Mitte Juni 1523 wurde einigen Ratsmitgliedern lautstark gedroht, ihre Häuser zu erstürmen. Nach wiederholtem Scheitern einer Einigung zu den geforderten Punkten verließen einige Oppositionelle am 3. Juli 1523 die Verhandlungen im Rathaus. Sie schlossen die Ratsherren dort ein und läuteten die Sturmglocken in St. Jakob. Auf diese Weise wurde die Gemeinde mit Waffen zusammengetrommelt und der Druck auf die im Rathaus eingesperrten Räte erhöht.

Eine beachtliche Menschenmenge erzwingt die Zustimmung

Die Mobilisierung der Bürger war überaus erfolgreich: Eine beachtliche Menschenmenge kam vor dem Rathaus zusammen und erzwang allein durch ihre bedrohliche Anwesenheit eine vollständige Zustimmung des Rates zu sämtlichen 55 Forderungen der oppositionellen Bürger.

Eine zeitgenössische Abschrift des Forderungskataloges (auch „Mühlhäuser Rezess“ genannt), die noch immer in der Stadt Mühlhausen im reichsstädtischen Archiv vorliegt, gibt bis heute einen Eindruck von den umfangreichen Themen. Die Freiheit als hohes Gut der Stadtgemeinde Mühlhausen langfristig zu erhalten, wurde in Artikel 7 geregelt. Hier verpflichtete sich der Rat, kaiserliche und königliche Privilegien für die Stadt bekannt zu machen und diese zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger zu nutzen. Ein Großteil der Forderungen widmete sich den Fragen der Zinspolitik der Stadt. Der Rat gestand die Öffnung des privat genutzten Lindenbühls für die Mühlhäuser Gesamtbevölkerung zu. Sonderprivilegien des Rates sollten minimiert werden. Die Verkleinerung des Rates mit einer stärkeren Einbindung der Bürger bei politischen Vorgängen war ein weiterer Punkt.

Antje Schloms ist Referentin für Stadtgeschichte Stadtarchiv Mühlhausen und Birte Frerichs arbeitet beim Stadtmarketing in Mühlhausen.