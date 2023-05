Mühlhäuser Röblinglauf: 4500 Läufer am Schwanenteich

Mühlhausen. Mühlhausen trifft sich am Freitag am Schwanenteich. Am Abend ist Party – mit Yellow, aber ohne Eintritt.

Schwitzen, hecheln, auf die Zähne beißen. Weiter geht’s.

Gut 4500 Läufer aller Altersklassen kommen am Freitag zum Mühlhäuser Schwanenteich, um Runden für kranke Kinder zu drehen.

Das so erlaufene Spendengeld wird später zu gleichen Teilen dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz für seine stationär aufgenommenen Kinder und für die ambulant betreuten Kinder gespendet.

19. Mühlhäuser Röblinglauf: Der Nachmittag in Bildern 19. Mühlhäuser Röblinglauf: Der Nachmittag in Bildern Impressionen vom 19. Mühlhäuser Röblinglauf. Foto: Daniel Volkmann

„Verglichen mit dem vergangenen Jahr, haben wir in diesem Jahr einen enormen Zuwachs verzeichnen können und so wieder das Niveau der Jahre vor Corona erreicht“, sagt Organisator Alexander Wettig vom Röblinglaufverein. Die Organisation habe reibungslos funktioniert, auch durch Unterstützung der Stadtverwaltung. „Wir lieben unseren Schwanenteich, dass sich die Umbauarbeiten etwas verzögert haben, spielte uns in die Karten“, sagt Wettig. Wären die Bauarbeiten am Teich pünktlich angelaufen, hätte der Lauf auf der Allee zum Stadion absolviert werden müssen.

Um die Läufer vor dem Start auf Temperatur zu bekommen, heizt Tänzer Miles Shane mit seiner Hip-Stars-Dance-Crew ein. Bis zu 700 Menschen vor der Bühne auf der Freifläche des Schwanenteichbades zum Mitmachen zu bewegen -- für den Mühlhäuser Tanzprofi kein Problem. Er sagt: „Wir tanzen drei bis vier Songs komplett durch. Schnelle Bewegungswechsel, Arme und Beine zum Rhythmus lockern. Die Leute sollen Spaß haben.“

Shane ist seit Jahren für die Erwärmung der Sportler beim Röblinglauf zuständig und weiß, dass sich Massen einfacher in Bewegung bringen lassen als kleine Gruppen.

Zum ersten Mal dabei waren Anne-Kathrin Reimann mit ihrer Tochter Maja und deren Freundin Anne Sieland. Kindern, denen es nicht so gut geht, zu helfen, ist für die Kita-Kinder aus dem Mühlhäuser „Bienenkörbchen“ und ihre Eltern selbstverständlich. „Mit meinen Freunden aus dem Kindergarten haben wir hier am Schwanenteich trainiert und hoffen, dass unsere Runde zum Erfolg des Laufes beigetragen hat. Über die kostenfreie Kugel Eis haben wir uns natürlich auch riesig gefreut“, sagt die junge Läuferin Anne Sieland.

Anne-Kathrin Reimann arbeitet im Hufeland-Klinikum, hat sich eigens für diesen Tag freigenommen. „Um meine Tochter zu unterstützen und sie auf der 1250 Meter langen Runde um den Teich anzufeuern, bin ich eifrig mitgelaufen“, sagt Reimann. Trainiert wurde im heimischen Garten. Dies habe sich ausgezahlt, und Tochter und Freundin seien überglücklich gewesen, den Zieleinlauf gemeistert zu haben.

Frank Spangenberg ist Geschäftsführer der Mühlhäuser Wohnungsgenossenschaft (SWG) und am Freitagnachmittag mit 25 Kollegen zum Unternehmenslauf angetreten. Die Kollegen zu begeistern, sei ein Kinderspiel gewesen. Die Bereitschaft, durch die erlaufenen Runden zu helfen bei den Mitarbeitern der SWG groß. „Wir haben im Unternehmen selbst eine Familie, die ein schweres Schicksal getroffen hat. Wir wissen, um was es dabei geht und stehen auch für sie mit unserem Lauf ein“, sagt Spangenberg. „Gemeinsam ankommen“ sei das Motto, dies wurde auch auf den neu entworfenen Lauftrikots festgehalten.

19. Mühlhäuser Röblinglauf: Der Vormittag in Bildern 19. Mühlhäuser Röblinglauf: Der Vormittag in Bildern Am Freitagmorgen startete der 19. Mühlhäuser Röblinglauf. Das war der Vormittag in Bildern. Foto: Daniel Volkmann

„Ich freue mich, dass der Röblinglauf im Unstrut-Hainich-Kreis angekommen und zu einem festen Bestandteil in der Region geworden ist“, sagt Landrat Harald Zanker (SPD) und übergab zum Auftakt eine Unterstützung des Kreises in Höhe von 750 Euro. Es sei bemerkenswert zu sehen, wie Kinder und Jugendliche sich von Bewegung begeistern lassen. Aus Zankers Sicht zeigt sich erneut, wie wichtig Ehrenamt ist. Ohne Menschen, die sich für andere engagierten, funktioniere das System nicht. Den Lauf zu organisieren, das sei eine herausragende Leistung der Vereinsmitglieder. Es bleibe zu wünschen, dass der Nachwuchs mit dem Verein mitwächst und der Lauf so noch viele Jahre im Landkreis ein fester Höhepunkt bleibt.