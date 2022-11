Mühlhäuser singt live im Radio von Saudi Arabien

Alexander Austen, hier in der Altstadt von Jeddah am Roten Meer, berichtet von seinem Trip nach Saudi Arabien.

Mühlhausen. Ein 23-Jähriger aus Mühlhausen reist drei Monate lang durch Saudi-Arabien. Was Alexander Austen dabei erlebt, klingt in Europa durchaus überraschend.

Einmal quer über die arabische Halbinsel – per Anhalter mit dem Rucksack. Drei Monate hat der Mühlhäuser Alexander Austen (23) für seine Tour geplant. Mit seiner herzlichen Art und einer großen Portion Mut will der Weltenbummler und Musiker die Menschen und ihre Kultur kennenlernen. In dieser Serie berichtet er von seiner Reise.

1000 Kilometer an einem Tag – von Saudi Arabiens Hauptstadt Riad aus ist Alex Austen nach Jeddah am Roten Meer getrampt. Es ging vorbei an Sanddünen und Kamelherden. Neun Stunden war er unterwegs im Auto und dann weiter per Lkw.

Es vergingen jeweils nur wenige Minuten, die der Mühlhäuser am Straßenrand auf eine Mitfahrgelegenheit warten musste. „Es braucht nicht viel, um erfolgreich unterwegs zu sein“, berichtet Austen per Handy aus Saudi-Arabien. „Es ist wichtig, den Menschen den nötigen Respekt entgegen zu bringen, egal welcher Kultur oder welchem Glauben sie angehören.“

Junge Frau erwies sich als hervorragende Gastgeberin

In Jeddah hat er nun eine Woche verbracht. Die Hafenstadt am Roten Meer zeigt durch die Handelsbeziehungen zu den Staaten in Nord-Ost-Afrika viele ausländische Einflüsse. Es sei eine offene, liberale und respektvolle Stadt mit historischer Bausubstanz, meint Austen. Im Stadtteil Balad gibt es traditionelle Häuser, Basare und Moscheen.

Bei einem Bootsausflug auf das Rote Meer lernte der Mühlhäuser die Unterwasserwelt beim Schnorcheln kennen.

Viele Kontakte hat ihm Hoda Kabbani vermittelt. Die junge Frau kontaktierte Austen von Deutschland aus, nachdem er sie in einer Doku im Fernsehen sah. „Ich habe sie einfach angerufen und meinen Trip angekündigt.“ Und Hoda Kabbani erwies sich als hervorragende Gastgeberin, organisierte Unterkünfte und Ausflüge.

Ins saudische Radio hat es Austen auch geschafft. Dort konnte er seine Geschichte erzählen – er, der wohl erste Deutsche, der per Anhalter wochenlang durch das Land trampt und seine Reise per Instagram dokumentiert. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Menschen sprachen ihm Mut zu und dankten dafür, dass er ein positives Bild von Saudi-Arabien vermittelt. „Live singen durfte ich auch“, sagt der Musiker. „Das war großartig.“

Nun soll es weiter Richtung jemenitische Grenze im Süden gehen.

Bilder von seiner Reise postet Alex Austen auf instagram.com/alex.austen/