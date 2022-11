Mühlhäuser Stadtgutschein kann nun überall eingelöst werden

Mühlhausen. Bisher galt der Stadtgutschein nur für die Mühlhäuser Innenstadt. Jetzt geht er auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Der Mühlhäuser Stadtgutschein wird erweitert. Neben den Händlern der Kernstadt können nun auch größere Unternehmen und Händler außerhalb der Altstadt miteinsteigen – auch die in den Ortsteilen. Die Richtlinien des Gutscheins wurden in der jüngsten Sitzung des Mühlhäuser Stadtrates entsprechend angepasst.

Ursprünglich wurde der Gutschein dafür konzipiert, die Innenstadthändler zu stärken. In den vergangenen Jahren kam er aber so gut an, dass eine regionale Erweiterung nur logisch war, berichtet Nancy Krug von der Mühlhäuser Touristinformation.

Der Verkauf des Gutscheins stieg in den vergangenen Jahren stetig. Etwa 10.000 Stück werden inzwischen pro Jahr verkauft. Rund 1000 digitale Vorgänge verzeichnet die Touristinformation zudem im Monat.

„Durch die regionale Erweiterung versprechen wir uns noch mehr Zulauf“, sagt Krug. Die Gunst der Stunde habe zum Beispiel schon der Elektrofachmarkt Moschcau genutzt.

Keine Tankstellen und Supermärkte

„Wir gehen jetzt gezielt in die Akquise. So eine Neuerung muss sich erstmal herumsprechen“, sagt die Leiterin. Als Partner ausgenommen sind Tankstellen und Supermärkte, informiert Jan Riemann, Stadtrat und Vorsitzender des Vereins Zurück in die Mitte (Zim).

Dass nun auch Unternehmen und Händler außerhalb der Kernstadtgrenzen vom Stadtgutschein profitieren können, ist auch der einfachen Handhabung des Gutscheins geschuldet. Seit April dieses Jahres funktioniert der Gutschein nämlich digital.

Als Karte mit QR-Code kann er nun wie eine Guthabenkarte genutzt werden. Als der Gutschein 2015 eingeführt wurde, bestand er aus Papier und musste immer komplett eingelöst werden – teilnehmende Händler konnten keine Restbeträge auszahlen oder Gutschriften ausweisen. „Heute kann der Gutschein in Teilbeträgen eingelöst und auch wieder aufgeladen werden. Bis zu 200 Euro sind möglich“, sagt Nancy Krug. Damit trage man auch der Umwelt Rechnung.

Kaufen können Kunden den Gutschein in der Touristinformation, im Buchhaus König und online unter www.gutschein-muehlhausen.de – dann allerdings in Papierform.

Einige der älteren Händler hatten zunächst Bedenken, was die digitale Version des Gutscheins angeht. „Ein paar Partner sind leider auch abgesprungen, weil die Technik fehlte“, sagt Nancy Krug. Um Gutschein-Partner zu werden brauche es lediglich ein internettaugliches Handy. Die alten Gutscheine in Papierform können noch bis 2025 eingelöst werden.