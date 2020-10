Mühlhäuser Steinweg wird voll gesperrt

Der obere Steinweg in Mühlhausen wird in den kommenden Tagen immer mal wieder voll gesperrt.

Der obere Steinweg in Mühlhausen wird auf Höhe der Hausnummer zwei am Freitag, 30. Oktober, ab 6 Uhr sowohl für den fließenden Verkehr als auch für Fußgänger voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll dort ein Kran aufgebaut werden, der für die Sanierung eines Mehrfamilienhauses gebraucht wird. Auch während der Bauzeit vom 31. Oktober bis 13. November kommt es in diesem Bereich immer wieder zu kurzzeitigen Vollsperrungen, heißt es.

Fußgänger werden über den Obermarkt an der Baustelle vorbeigeführt, Anwohner und Lieferanten können den oberen Steinweg über die Grasegasse und den unteren Steinweg mit ihren Fahrzeugen erreichen. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.