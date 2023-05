Mühlhäuser Superintendant hält letzte Synode: Mit brennenden Herzen Kirche gestalten

Mühlhausen. Der Evangelische Kirchenkreis Mühlhausen trifft sich zu seiner Frühjahrssynode und dankt mit langem Applaus seinen Superintendenten Andreas Piontek, der am 1. Juli aus dem Amt scheidet

Es war eine besondere Stimmung, die über der Kreissynode des Kirchenkreises Mühlhausen lag. Denn es war die letzte Synode, die Andreas Piontek als Superintendent begleitete. Am 1. Juli wird er mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.

„Natürlich schwingt hier Wehmut mit“, sagte Superintendent Piontek, erst recht, als ihm die Synode nach seinem Bericht mit stehenden Ovationen langen Applaus spendete. „Für mich waren diese 24 Jahre, zusammengefasst in 40 Berichten auf fast 500 Seiten, eine sehr spannende aber auch eine wirklich aufregende Zeit. In erster Linie blicke ich allerdings in tiefer Dankbarkeit zurück und bin stolz, gemeinsam mit meinem Kirchenkreis viel geschafft zu haben. Denn es sind die Mitarbeiter vor Ort, die jeden Tag in ihrer unermüdlichen Arbeit dafür sorgen, dass Gott zu den Menschen kommt. Kirche lebt in den Menschen. Darum geht es und auch dafür bin ich dankbar.“

Im Weiteren legte der Superintendent vor der Synode Rechenschaft ab und informierte über Veränderungen seit der letzten Synode. Im Herbst wurde die Neueinrichtung einer Pfarrerstelle in Ammern beschlossen. Hier wählten die Gemeindekirchenräte Pfarrer Benjamin Themel, der mit einem Gottesdienst am Pfingstmontag, 29. Mai, in der Kirche Ammern, in sein Am eingeführt wird.

Auch seien mit der Entsendung von Marcus Ebert seit dem 1. April nun alle vakanten Stellen besetzt.

Nachdem sich der Erprobungsraum Bad Langensalza in den vergangenen sieben Jahren gut entwickelt hat, beschloss der Kreiskirchenrat Simone Doll mit geschäftsführenden Aufgaben zu betrauen und diese Erprobung sechs Jahre lang zu unterstützen.

Als sehr positiv bewertet wurde auch der am 14. April in der Mühlhäuser Linsenstraße eröffnete Gesprächsladen. „Schon die wenigen Tage, seit hier Pfarrerin Kathrin Skiewe ihren Dienst versieht, zeigen, welch enormer Bedarf an dieser Einrichtung besteht“, so Andreas Piontek.

Ein Schwerpunkt der Synode war das Thema Visitation. Dazu gab es erste Gespräche in vier Gruppen, geleitet von der neuen vierköpfigen Visitationskommission. „Vordringlich geht es darum, Positives aus den einzelnen Kirchgemeinden zu erfassen und für die Arbeit aller zu nutzen“, sagte Katrin Zimmermann aus Bollstedt. Erste Kurzvisitationen sollen im Herbst beginnen, dazu informiert der nächste Kirchenbrief.

Die nächste Synode findet am 18. November statt.