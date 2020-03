Wie in der Grundschule Unstruttal in Ammern sind viele Schulen bei der Umsetzung von Projekten auf die Unterstützung ihrer Fördervereine angewiesen.

Mühlhäuser Unternehmer will alle Schulen des Kreises unterstützen

Die Brückenapotheke in Mühlhausen hat im Jahr 2019 mit insgesamt 82.000 Euro gemeinnützige Vereine im Unstrut-Hainich-Kreis, wie Sport- und Schulfördervereine, aber auch Kindergärten und die Mühlhäuser Tafel unterstützt. Über das Brückentaler-Konzept, bei dem Kunden die Taler in Prämien umsetzen oder sie an Vereine sowie Kindergärten weiterreichen können, war das möglich. Jeder gesammelte Taler wird in einen echten Euro umgewandelt.

Seit Jahresbeginn wurden noch einmal 76.000 Euro ausgereicht, um zusätzlich etwas für die Schulen des Landkreises zu tun. Unternehmer Albrecht Kiesow, Inhaber der Brückenapotheke, will alle Schulen mit zusätzlichen Geldmitteln unterstützen. Pro Schüler gibt es zehn Euro. Die Schulfördervereine im Bereich des Altkreises Mühlhausen haben das Geld bereits. Schulen rund um Bad Langensalza sollen nun von der Aktion profitieren. Den größten Betrag bekommen die Beruflichen Schulen, weil sie die größte Einrichtung sind; 870 Euro gehen an die Grundschule in Anrode als kleinste. „Ich hatte ein gutes Jahr hinter mir und wollte deswegen mehr Geld spenden, als es die Brückenapotheke ohnehin schon tut“, sagt der Unternehmer. Er kenne privat mehrere Lehrer und wisse, dass in den Schulen oft kein Geld vorhanden sei, um wirklich sinnvolle Dinge umsetzen zu können. „Da die Fördervereine immer die Ersten sind, bei denen angefragt wird, und die dann die Anfrage sorgfältig prüfen und entscheiden, kann ich sicher sein, dass das gespendete Geld auf jeden Fall sinnvoll eingesetzt wird“, sagt Kiesow. Der Schulförderverein der Regelschule Unstruttal in Ammern will sich unter anderem perspektivisch um die Befestigung des Volleyballplatzes auf dem Schulhof kümmern, der jetzt auf dem Rasen ist und bei Regen nicht genutzt werden kann. In der Mühlhäuser Nikolaischule sollen in diesem Jahr mit Unterstützung des Fördervereins noch neue Sitzbänke, unter anderem mit Balanciermöglichkeiten, auf dem Schulhof gebaut werden.