Der Waldverein Mühlhausen ist am Donnerstag wieder auf Tour. (Symbolbild)

Mühlhäuser Waldverein ändert am Donnerstag seine Strecke

Mühlhausen. Eine Änderung im Wanderplan gibt es beim Waldverein Mühlhausen. Statt nach Craula soll nun eine andere Strecke eingeschlagen werden.

Der Waldverein Mühlhausen informiert, dass es am Donnerstag, 13. Juli, eine Änderung im Wanderplan gibt. Es soll nicht nach Craula, sondern von Struth nach Faulungen gehen. Der Bus fährt wie immer um 9.30 Uhr am Bahnhof ab beziehungsweise um 9.40 Uhr am Zentralen Busbahnhof.

Die Strecke ist 9,5 Kilometer lang, wovon ein kurzer Abschnitt sehr steil ist. Der Verein empfiehlt Wanderstöcke mitzunehmen. An der Faulunger Schranne werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit einem herrlichen Ausblick auf Faulungen und Umgebung belohnt. Eine Einkehr ist nicht vorgesehen.

Die im Wanderplan für Donnerstag vorgesehene Tour nach Craula wird laut Mitteilung auf den 10. August verschoben.