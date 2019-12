Mühlhäuser Weihnachtsmarkt eröffnet

Dem Weihnachtsmann kann geholfen werden. Mit einer märchenhaften Aktion klärte am Donnerstagabend die 3K-Theaterwerkstatt auf der Bühne am Untermarkt, vor der Bachkirche, die Frage: Wo sind die Geschenke?

Der Markt verbreitet nicht nur auf dem Untermarkt weihnachtliches Flair, mittelalterlich ist das Ambiente auf dem Bachplatz, wo Badezuber und historische Sauna aufgebaut sind. „Die 3000 Liter Wasser in unserem Badezuber haben wir auf 38 Grad aufgeheizt, hier passen bis zu acht Leute rein. Wer am Wochenende baden und im Anschluss die Seele in unserer Sauna baumeln lassen möchte, kann sich vorher gern bei uns am Stand melden“ sagt Frank Bellstedt von der Mühlhäuser Kirmesbahn.

Insgesamt beherbergt der Mühlhäuser Weihnachtsmarkt über 65 Händler aus verschiedenen Genres. Ebenfalls auf dem Bachplatz, ein Stand an dem man Tonbecher mieten kann, der Umwelt zu liebe. Man könne den Becher den ganzen Abend bei sich tragen oder zwischendurch spülen lassen, erklärt die Betreiberin. Dies würde den anderen Händlern die Kosten für die Becher sparen und es entstehe weniger Müll auf dem Markt.

Blickpunkt schon aus der Ferne ist die alte, aufwendig sanierte acht Meter hohe selbst drehende Weihnachtspyramide aus Holz. Mit Holz befeuerte schmiedeeisernen Feuerkörbe laden ein, über dem offenen Feuer Marshmallows zu rösten. Für die Kinder gibt es Karussell, Truckbahn, Folienluftballons, und der Weihnachtsmann kommt mit Süßigkeiten vorbei.

Den Lichterglanz verbreiten etwa 500 laufende Meter Lichterkette. Auch in diesem Jahr wird die Bachkirche Divi Blasii mit verschiedenen Farben angestrahlt. Eine Fotoleinwand mit tollem Mühlhäuser Motiv könnte ein Selfie-Point werden, auch ein Foto mit dem Weihnachtsmann ist möglich.

„Unser Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten in Thüringen, er wird extrem gut angenommen. Unsere Stadt kann sich als Weihnachtsstadt entwickeln. In den vergangenen Jahren haben wir ordentlich in Weihnachtsschmuck und entsprechende Beleuchtung investiert“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Neben dem Markttreiben im Freien gibt es am Samstag und Sonntag im Haus der Kirche einen Kunstmarkt, zu dem mehr als 30 Händler erwartet werden, mit literarisch-musikalisch-besinnlichem Programm vom Keller bis zum Dach. Die Stadtverwaltung wies noch einmal darauf hin, dass der Untermarkt bis Sonntag, 24 Uhr, für Fahrzeuge nicht erreichbar ist. Bei großer Besucherzahl am Samstag und Sonntag werde auch die Durchfahrt von der Erfurter in die Felchtaer Straße über den Untermarkt aus Sicherheitsgründen verboten. Einschränkungen gibt es auch für den Busverkehr. Die Haltestellen „Erfurter Straße“ und „Untermarkt“ werden von der Regionalbus nicht angefahren.