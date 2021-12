Mühlhäuser Weltenbummler Alex Austen lädt zum Konzert

Mühlhausen. Nach seinen Weltreisen präsentiert Alex Austen selbst geschriebene Lieder und berichtet von seinen Erkundungen

Der Mühlhäuser Student und Musiker Alex Austen lädt zu einer musikalischen Reise. Der 22-Jährige trampte nach seinem Abitur durch Asien, den Iran, kam jetzt aus Mauretanien zurück. Seine Eindrücke hat er in seinen Liedern verarbeitet, die er zu einem Konzert arrangiert hat. Außerdem will er von seinen Reisen erzählen.

Tickets für das Konzert am Sonntag, 12. Dezember, 15 Uhr, in der Galerie „Kunst in der Fabrik“ (Am Brunnen 17, Königsee/Egelsdorf) können reserviert werden per E-Mail unter alexausten9499@gmail.com. Es gibt auch Karten an der Abendkasse. Das Konzert findet unter 2G-Voraussetzungen statt. Preis: 22 Euro inklusive einem Getränk und Snack.