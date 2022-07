Mühlhäuser werden auf der Wartburg ausgezeichnet

Mühlhausen/Wartburg. Die Mühlhäuser Elisabeth Kunz, Frank Noethlich, Peter Goericke und Christian Fliegner erhalten die Thüringer Rose. Was sie so außergewöhnlich macht.

Christian Fliegner, Elisabeth Kunz, Peter Goericke und Frank Noethlich aus Mühlhausen wurden am Donnerstag auf der Wartburg mit der Thüringer Rose ausgezeichnet.

„Sie stehen stellvertretend für so viele, die das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt und den Ortsteilen auf unschätzbare Weise bereichern. Herzlichen Dank dafür“, meint Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Herzensangelegenheit von Elisabeth Kunz, einer weiteren Geehrten aus Mühlhausen, ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Menschen mit Behinderungen und Handicaps. Die ehemalige Krankenschwester, spätere Fachbereichs- und Schulleiterin des Schulzentrums „Janusz Korczak“ in Höngeda ist nun im Ruhestand und leistet trotzdem täglich ehrenamtliche Arbeit.

Preis erinnert an die Heilige Elisabeth

Für seine, wie es in der Laudatio heißt, „umsichtige Art, Herzenswärme und seinen Tatendrang“ unter anderem im Röblinglauf, in der Feuerwehr Felchta und im Senioren-Kreisverband Unstrut-Hainich wurde Peter Goericke ausgezeichnet. Er sei Ansprechpartner bei Problemen jeglicher Art, auch als Sicherheitsbeauftragter für Senioren im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Thüringer Rose erhielt auch Frank Nöthlich, der vor über 30 Jahren den Verein „Das Priorat für Kultur und Soziales“ mitgegründet hat. Er war Vorstandsvorsitzender des Vereins, der als freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis tätig ist.

In Abwesenheit wurde Christian Fliegner ausgezeichnet, seit 18 Jahren Mitglied im Sozialverband VdK Hessen/Thüringen. Davon ist er seit 14 Jahren als Vorsitzender des Kreisverbandes tätig und arbeitet in verschiedenen übergeordneten Gremien und Ausschüssen im Landesverband mit.

Mit der Thüringer Rose, die an die Heilige Elisabeth erinnert, werden Menschen geehrt, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich und karitativ engagieren.