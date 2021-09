Mühlhäuser Wohnungsgesellschaft will sich breiter aufstellen

Mühlhausen. Die SWG feiert 30 Jahre. as Unternehmen stellt in den kommenden Jahren drei große Bauprojekte und die Digitalisierung in den Fokus.

Als im September 1991 aus der Kommunalen die Städtische Wohnungsgesellschaft Mühlhausen entstanden ist, hatte das Unternehmen etwa 7500 Wohnungen im Bestand. Eine standardisierte Vier-Raum-Wohnungen mit 85 Quadratmeter kostete damals 130 Mark. Die SWG beschäftigte zu diesem Zeitpunkt über 100 Mitarbeiter und erwirtschaftete jeden Monat ein Defizit im siebenstelligen Bereich.

Heute, 30 Jahre später, stehe das Unternehmen besser da als je zuvor, sagte Geschäftsführer Frank Spangenberg. Zur Jubiläumsfeier in der vergangenen Woche berichtete er über den Ursprung der Stadttochter, die Entwicklung und zukünftige Projekte.

Zum Zeitpunkt der Gründung, kurz nach der Wende, waren laut Spangenberg bereits 500 Wohnungen für die Rückführung zu ehemaligen Eigentümern vorgesehen. In den folgenden Jahren wurde der Bestand weiter verringert. Heute verwaltet die SWG noch etwa 3000 Wohnungen in der Kreisstadt.

Rückgang der Bevölkerung ist eine Herausforderung

„Die Reduzierung unseres Bestands wird uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Der Rückgang der Bevölkerung ist eine große Herausforderung für uns“, sagte Spangenberg. Zudem hätten Familien, Senioren sowie Alleinstehende inzwischen höhere Anforderungen an die Qualität ihres Zuhauses, weshalb sich das Wohnungsunternehmen langfristig breiter aufstellen müsse. Dabei spielen auch die Mietpreise eine Rolle: Für die oben genannte Wohnung zahlen Mieter heute durchschnittlich 400 Euro.

Noch habe die SWG vor allem soziale Wohnungen im Angebot, künftig wolle man aber vermehrt in hochpreisigen Wohnraum investieren. Drei Projekte stehen laut Frank Spangenberg dabei im Fokus: Den Umbau der Wohnblöcke An der Burg, die Entwicklung des Quartiers „Jakobihöfe“ in der Innenstadt und der Umgestaltung der Wohnungen am Forstberg. Für die Umsetzung dieser umfangreichen Projekte wolle man auch das Personal aufstocken. Aktuell beschäftigt das Mühlhäuser Unternehmen 25 Mitarbeiter.

Auch die Digitalisierung solle in den kommenden Jahren vorangetrieben werden. Die Online-Welt gehe auch an der Wohnungsvermietung nicht vorbei, sagte Spangenberg. Die SWG wolle sich so zukunftssicher aufstellen und auf allen Ebenen erste Anlaufstelle werden, wenn es um Wohnraum in Mühlhausen geht.

Zur Jubiläumsfeier hat die SWG ihre Gäste um Spenden gebeten, die den Mühlhäuser Vereinen zugute kommen sollen.