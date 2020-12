Mühlhäuser Wunschbäume

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Wunschbaumaktion wurde in diesem Jahr trotz Corona-Einschränkungen erfolgreich beendet. Wie Initiatorin Isabell Schmauch vom Projekt Thinka bilanzierte, wurden die 300 Geschenke bereits an die Kinder verteilt oder von ihnen in den sechs teilnehmenden Einrichtungen abgeholt.

Dabei waren die Wünsche in diesem Jahr ähnlich der Vorjahre: Bücher, Spielzeug, Puppen, Gesellschaftsspiele, auch Kopfhörer standen auf den Zetteln, die seit Mitte November an den Bäumen im Café International, im Jugendprojekt Boje, dem Stadtteilprojekt Ballongasse, dem Mehrgenerationenhaus, der Awo-Fachstelle Migration sowie in der Jugendkirche aufgestellt waren.

In „Rekordzeit“ hätten die Wunschpaten dann ab 1. Dezember die Wünsche erfüllt, so Schmauch. „Dafür danken wir herzlich“, sagt sie. Es habe auch zahlreiche Spenden über die Wunschzettel hinaus gegeben, die Kindern eine Freude machen. Die Bereitschaft sei trotz oder gerade wegen Corona sogar größer als in den Vorjahren gewesen und die Übergabe habe reibungslos und unter Einhaltung aller Hygieneauflagen funktioniert.

Das Café International ist, wie die meisten anderen beteiligten Einrichtungen, nun erstmal wegen des Lockdowns bis mindestens 10. Januar geschlossen.