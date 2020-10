Mühlhäuserin bricht Jura-Studium ab und wird Hebamme

Seit dem 1. September gehört Angelina Wenzel zum Hebammen-Team am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen. Als eine von zwei Auszubildenden wurde sie nach drei Lehrjahren vom Krankenhaus übernommen. Zu ihrem jetzigen Traumjob gelangte die Mühlhäuserin über einen fünf jährigen Umweg – in einer gänzlich anderen Branche.

Schon immer wollte die 30-Jährige Hebamme werden, wie sie selbst sagt. Den Ausschlag dafür gab die Geburt ihres jüngeren Bruders, die sie vor etwa zwölf Jahren hautnah im Kreißsaal miterlebte. „Die Hebamme meiner Mama war toll und ich dachte mir, wie schön das sein muss, Kindern auf die Welt zu helfen“, erzählt sie.

Nach dem Abitur bewarb sich Angelina Wenzel weiträumig als Hebammenschülerin. Doch keines der angeschriebenen Krankenhäuser wollte sie haben. „Dann geriet ich in Zugzwang“, erzählt Wenzel. Denn ihr damaliger Freund begann eine Ausbildung in Celle und weil das junge Paar zusammen dorthin gehen wollte, musste möglichst schnell eine Lösung her.

Studium war blauäugige Entscheidung

Angelina Wenzel bewarb sich kurzerhand um einen Studienplatz in der Region – Jura war das Fach ihrer Wahl. Zwar interessierte sie sich schon in der Schule auch für Wirtschaft und Recht, wie viel Mühe das Studium aber machte, dass sei ihr damals noch nicht bewusst gewesen. „Ich dachte vor allem daran, dass man mit einem Juristenjob gutes Geld verdienen kann“, berichtet Wenzel. Heute bezeichnet sie ihre Entscheidung als blauäugig.

Den Absprung schaffte sie erst nach fünf Jahren durch die Geburt ihres Sohnes. „Ich hab mich einfach nicht getraut, früher die Notbremse zu ziehen“, erzählt sie. Mit der Schwangerschaft aber kamen die Sorgen um die Zukunft und das Ziel eines erfolgreichen Juraabschlusses rückte in weite Ferne.

Die Rettung kam aus der Heimat. Denn während der Elternzeit suchte das Mühlhäuser Krankenhaus gerade nach neuen Hebammenschülern. „Für mich war das die Chance, doch noch Hebamme zu werden“, berichtet Angelina Wenzel. Sie bewarb sich, wurde prompt genommen und brach das Studium ab.

Dass auch diese Ausbildung mit so viel Lernerei verbunden sein würde, damit hatte die damals 27-Jährige nicht gerechnet. Nicht nur das Erkennen von Krankheiten bei Schwangeren, sondern auch die der Neugeborenen mussten sitzen. Der ständige Wechsel zwischen der Praxis im Krankenhaus und der Theorie in der Erfurter Schule machten der jungen Mutter zu schaffen. „Ich ging an meine Grenzen“, sagt sie.

Kleine Gesten helfen Müttern unter der Geburt

Seit sie fertig ausgebildete Hebamme ist, begleitete Wenzel schon so einige Geburten selbstverantwortlich. „Dabei waren viele Kaiserschnitte“, sagt sie. Doch vor allem das Umsorgen der werdenden Mütter unter der Geburt im Kreißsaal begeistere die 30-Jährige an ihrem Job. Ein bisschen Smalltalk, kleine Hilfestellungen, ein Glas Wasser und auch mal ein Tränchen mit verdrücken: Was den Frauen hilft, lernte Angelina Wenzel während ihrer Ausbildung. „All diese Dinge lassen Mütter und Hebammen zusammenwachsen. Das macht jede Geburt zu etwas besonderem“, sagt sie.

Aber auch die nicht so schönen Momente gehören dazu. An ihre aller erste erinnert sich Wenzel noch genau. Eine Schwangere kam ins Krankenhaus, um ihr bereits gestorbenes Kind auf die Welt zu bringen. Zusammen mit einer Kollegin zog Wenzel das Kind an und machte Bilder für die trauernden Eltern.

„Zum Glück sind solche Situationen relativ selten“, sagt Wenzel. Die meisten Geburten verlaufen ohne Probleme, wobei jede Niederkunft für die frisch gebackene Hebamme immer noch aufregend ist, wie sie selbst sagt. Und genau das ist der Grund, warum sich Angelina Wenzel gegen einen Juraabschluss und für die Ausbildung zur Hebamme entschieden hat. „Jede einzelne Geburt ist ein Highlight“, sagt sie.