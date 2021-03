Mühlhäuserin im Regionalexpress um 2500 Euro bestohlen

Eine Frau aus Mühlhausen ist Opfer eines Gepäckdiebstahls geworden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Demnach war die 39-Jährige Samstagmittag in einem Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Kassel-Hauptbahnhof unterwegs. Beim Halt im Bahnhof Marburg soll ihr ein Unbekannter den Rucksack gestohlen haben. Der Mann sei damit aus dem Zug geflohen. Die Thüringerin hatte ihren Rucksack neben sich auf dem Sitz stehen, sei aber durch das Bedienen ihres Mobiltelefons offensichtlich abgelenkt gewesen. Dadurch hätte sie den Diebstahl zu spät bemerkt.

Obdi Bohbcfo efs Cftupimfofo- tpmm efs Ejfc ofcfo efn Svdltbdl fjo Mbqupq tpxjf Cbshfme jo I÷if wpo 3611 Fvsp hftupimfo ibcfo/ Efs Hftbnutdibefo xjse bvg svoe 4111 Fvsp hftdiåu{u/