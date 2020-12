Mühlhausen: 300 Kinderwünsche warten darauf, erfüllt zu werden

Die Weihnachtsbäume in den sechs Mühlhäuser Einrichtungen hängen voller Zettel mit Kinderwünschen – alle 300 wurden in den vergangenen zwei Wochen ausgefüllt. Nun geht es darum, Paten zu finden. Die Resonanz ist so gut, dass die ersten Wünsche bereits weg sind, weiß die Initiatorin der Wunschbaum-Aktion, Isabell Schmauch. Wer Kindern zu Weihnachten eine Freude machen will, kann sich in den Einrichtungen während der Öffnungszeiten einen oder gleich mehrere Wünsche vom Baum pflücken und erfüllen. „Am besten geht man dazu in ein lokales Geschäft“, rät Isabell Schmauch vom Café International. So könnten die von Corona gebeutelten Händler ebenfalls ein Stückweit davon profitieren.

Neben dem Café International und der Fachstelle Migration der Arbeiterwohlfahrt in der Görmarstraße, dem Mehrgenerationenhaus, dem Stadtteilprojekt in der Ballongasse und der Jugendkirche beteiligt sich auch die Boje an der diesjährigen Wunschbaum-Aktion. Noch bis zum 17. Dezember sollten die Geschenke in den jeweiligen Einrichtungen abgegeben werden. Das Austeilen erfolgt dann in den Tagen vor Weihnachten; diesmal jedoch nicht als große gemeinsame Feier sondern, wegen der Corona-Bestimmungen, nur in kleinem Rahmen.