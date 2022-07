Mühlhausen: Alte Handys für Hummeln und Bienen

Mühlhausen. In der Kreisstadt unterstützen drei Projektpartner die Aktion für den Umweltschutz.

Die Stadtwerke Mühlhausen, die Stadtbibliothek Jakobikirche und die Tourist-Information erweitern ihre Nachhaltigkeitsaktion und nehmen künftig elektronische Altgeräte entgegen.

Ab Freitag, 1. Juli, können defekte aber auch funktionstüchtige Handys, Smartphones und Tablets inklusive Zubehör zu den Öffnungszeiten in den drei Einrichtungen abgegeben werden. Die Altgeräte werden zur Wiederaufbereitung an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ziel der Aktion ist es, mit der Wiederaufbereitung die Nutzungsdauer der Mobilgeräte zu erhöhen, um so Rohstoffe zu schonen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführerin Regine Gierse.

Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, werden die Geräte recycelt. Für die gesammelten Geräte fließt eine feste Summe in den Nabu-Insektenschutzfonds ein unter dem Motto „Alte Handys für Hummeln und Bienen.“ Mitmachen lohne sich doppelt: Neben dem Beitrag für den Umweltschutz sollen alle Unterstützer ein Geschenk-Set der Stadtwerke erhalten.

Seit Januar beteiligt sich die Stadt Mühlhausen an der Aktion, die hier zunächst bis zum 30. September läuft.