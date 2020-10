Mühlhausen: Ausstellung in der Petrikirche

Initiatoren der Integrativen Woche stehen vor der Ausstellung in der Petrikirche: Tanja Kolev, Abdoulaye Diarassouba, Christina Vater, Bernd Münzberg und Nune Kagramanjan (von links).

Mühlhausen. „Seinen Ort finden“ heißt die Ausstellung, die bis zum 11. November in der Petrikirche in Mühlhausen zu sehen ist.

„Seinen Ort finden“ heißt die Ausstellung, die bis zum 11. November in der Petrikirche in Mühlhausen zu sehen ist. Sie ist Teil der Integrativen Woche im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Schau haben Friedensbibliothek und Antikriegsmuseum in Berlin erstellt. Aufbereitet werden darin die Biografien verschiedener Persönlichkeiten, die ähnliche Einstellung zu Natur, Krieg und den Menschen hatten.