Mühlhausen bekommt ein neues Asyl für Obdachlose

An der Wendewehrstraße entsteht eine Unterkunft für Obdachlose. Das beschloss der Stadtrat. Das neue Asyl wird aus Containern bestehen; 470.000 Euro hat die Verwaltung dafür in den Haushalt eingestellt. Das Geld stammt als der Schulumlage, die die Stadt an den Landkreis zu zahlen hat und die geringer ausfiel als erwartet, und aus Mehreinnahmen aus Erschließungsbeiträgen, erläuterte Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos). Ziel ist, neben der bisherigen Unterkunft am Wendewehr Container aufzustellen. Geplant sind zehn Zimmer mit ein oder zwei Betten plus Waschbereich – das heißt: Die Unterkunft wird ähnlich groß wie bisher, ist aber durch neue Container erweiterbar. Wie teuer die Ergänzung tatsächlich wird, darüber lässt sich laut Sill noch nichts sagen; es liegen noch keine Angebote für die Container vor.

Die bisherige Unterkunft sei nicht mehr zu sanieren, so Sill. Sie kostet die Stadt jährlich etwa 52.000 Euro an Unterhalt. Der werde im Neubau geringer ausfallen.

Wer die Unterkunft, die noch in diesem Jahr bezogen werden soll, betreibt, das sei noch nicht entschieden. Die Verwaltung wolle einige Hausmeisterarbeiten an die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) übertragen.