Corona-bedingt konnte die Mühlhäuser Stadtratssitzung in der Kulturstätte Schwanenteich am 3. Dezember nicht stattfinden.

Mühlhausen: Beschlüsse per Eilentscheidung gefasst

Acht Beschlussvorlagen der Tagesordnung zur Stadtratssitzung am 3. Dezember werden per Eilentscheidung durchgesetzt. Die Sitzung konnte Corona-bedingt nicht stattfinden, einige Beschlüsse aber müssen noch in diesem Jahr gefasst werden. Die wurden laut Stadtverwaltung mit dem Ältestenrat abgestimmt, zu dem auch die Fraktionsvorsitzenden gehören.