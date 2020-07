Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen beteiligt sich erstmals an Aktion „Heimat shoppen“

Zum erstem Mal beteiligt sich die Stadt Mühlhausen in diesem Jahr an der Werbeaktion „Heimat shoppen“. Am Freitag, 18. September, und Samstag, 19. September, laden viele Händler der Mühlhäuser Innenstadt zu einer von der Industrie- und Handelskammer (IHK) unterstützten langen Einkaufsnacht und einem verkaufsoffenen Samstagnachmittag ein.

Auch außerhalb der Geschäfte habe man einiges geplant, um Kunden in die Stadt zu locken. „Leider erstmal nur unter Vorbehalt“, sagt Jan Riemann vom Verein Zurück in die Mitte (Zim). Ob zum Beispiel der Ökomarkt am 19. September auf dem Untermarkt wie geplant stattfinden kann, hänge von der bis dahin geltenden Corona-Verordnung und der Entwicklung der Pandemie ab. Auch ein Kinderfest sei im Gespräch gewesen. „Das wird mit den Hygienevorschriften aber schwierig umzusetzen sein“, so Riemann.