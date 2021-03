Mühlhausen: Blumen zum Bach-Geburtstag

Johann Sebastian Bach, einstiger Mühlhäuser Stadtorganist, wurde am Sonntag vor 336 Jahren geboren. Die Stadt gratulierte. Weil die traditionelle Feier wegen Corona nicht möglich war, legte der Leiter des Referats Kultur der Stadtverwaltung, Markus Edom, ein Blumengebinde am Bach-Denkmal vor der Divi-Blasii-Kirche nieder. 1707 hatte Bach hier mit 22 Jahren seinen Dienst als Organist angetreten. In seiner Mühlhausen-Zeit erklang zum ersten Mal seine Ratswechselkantate in der Marienkirche, deren 800-jähriges Jubiläum die Stadt derzeit mit einem Themenjahr begeht.