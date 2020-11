Mühlhausen: Der geplatzte Traum vom Leben in Norwegen

Vor gut fünf Jahren wanderte der Mühlhäuser Sebastian Böhning nach Norwegen aus. Gemeinsam mit seiner Frau Stefanie übernahm er einen mehrere Hektar großen Campingplatz in Kolvereid.

Die Anlage bestehend aus zwei Dutzend Ferienhäusern, einem Bootssteg sowie etlichen Anglerbooten haben beide in Schuss gebracht und ihren Traum vom Auswandern gelebt (unsere Zeitung berichtete). „Wir haben damals alles stehen und liegen gelassen, sind nach Norwegen gegangen und haben komplett von Null angefangen“, sagt Böhning.

Er habe sich in Deutschland abgemeldet, um ein neues Leben zu beginnen. Mehr als zwei Jahre habe es gebraucht, um den großen Campingplatz wieder mit Leben zu füllen. Dann hätte es großen Ärger mit dem Verpächter gegeben. Laut Böhning kam es dazu, weil der Verpächter bemerkte, wie gut die Geschäfte liefen. In den Jahren, bevor die Böhnings den Platz übernommen haben, seien die Buchungszahlen im Keller gewesen. Der Auswanderer suchte nach Lösungen, machte Werbung, schloss Verträge mit Reiseunternehmen. Die Besucherzahl stieg.

Nach Renovierung fordert Verpächter mehr Geld

Vor gut fünf Jahren, hat diese Zeitung schon einmal vom Abenteuer der Böhnings berichtet. Foto: Grafik:Daniel Volkmann

„Nachdem der Platz auf Vordermann gebracht war, die Häuser einen neuen Anstrich samt Terrasse erhielten und etliche Motorboote wieder fahrtauglich gemacht wurden, hat es nicht lang gedauert, bis unser Verpächter mehr Geld sehen wollte“, sagt der 34-Jährige. Der Verpächter habe ihn unter Druck gesetzt, wollte das gesamte Areal schnell verkaufen.

Zu dieser Zeit hätte es einen Investor gegeben, der das gesamte Geld sofort auf den Tisch legen wollte. Später, so berichtet es Sebastian Böhning, habe sich der Investor als Heuschrecke ohne Kapital herausgestellt. Auch der Investor hätte den Kauf in Norwegen finanzieren wollen, aber das Geld von der Bank nicht bekommen. Der Verkauf an den Niederländer sei geplatzt.

Job als Taxifahrer zurück in Deutschland

Den Böhnings habe das hin und her gereicht, sie packten ihre Sachen, kündigten Verbindlichkeiten und kehrten zurück nach Deutschland. „Das war mein Lebenstraum, den habe ich mir erfüllt“, sagt Böhning. Die Rückkehr sei schwer gewesen, er habe oft gezweifelt, sich als Versager gefühlt. Einige Zeit hat es gedauert, um sich in Deutschland zurückzumelden und alle Formalitäten zu klären. Später sei auch die Ehe der Böhnings in die Brüche gegangen, sie trennten sich.

Der heute 34-Jährige ordnete sein Leben neu. Nahm einen Job als Taxifahrer an. Eine Festanstellung sei eigentlich nicht so sein Ding. „Wahrscheinlich kommt das von meiner Auswanderung oder der Kindheit, in der ich mit meinen Eltern häufig Urlaube in Norwegen verbracht habe, dort leben alle viel entspannter, arbeiten und verdienen trotzdem Geld“, so der 34-Jährige. Als Taxifahrer, so erläutert es Sebastian Böhning, ist man viel unterwegs und könne oft eigene Entscheidungen treffen. Mit Beginn der Pandemie seien die Aufträge im Taxiunternehmen ausgeblieben. Erneut stand Sebastian Böhning vor dem Beruflichen aus. „Ich bin ein Kämpfer und nehme gern Herausforderungen an“, sagt der 34-Jährige.

Traum vom Auswandern noch nicht aufgegeben

Vor wenigen Wochen ist er dann auf einen Bekannten zugegangen. Dieser betreibt im Mühlhäuser Gewerbegebiet an der Trift ein Autohaus. Der Entschluss stand fest, Böhning macht sich als Fahrzeugaufbereiter selbstständig. Erfahrung und Wissen spiele eine entscheidende Rolle, das habe er sich der Vergangenheit angeeignet. Spezielle Reiniger seien nötig. Die Kunst der Aufbereitung liege aber in der Technik.

Den Traum vom Auswandern nach Norwegen hat Böhning dennoch nicht aufgegeben. Um so ein Projekt noch einmal zu starten, müsse aber alles passen. Erfahrung habe er genug gesammelt. Jetzt möchte sich der 34-Jährige aber erst mal auf seine Selbstständigkeit konzentrieren.