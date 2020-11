Mühlhausen: „Deutsche Einheitsallee“ und „Partnerschaftshain“ wachsen

Zum 31. Jahrestag der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls pflanzte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD, rechts im Bild) gemeinsam mit dem Bürgermeister der Mühlhäuser Partnerstadt Eschwege Alexander Heppe (CDU), am Montagmittag zwei kräftige Kaiserlinden. Zuvor setzte das Duo an der „Deutschen Einheitsallee“ in der Nähe des Eschweger Werratalsees zwei Bäume in die Erde. „Am Rand der Parkanlage Alter Friedhof wird in den kommenden Jahren unser Mühlhäuser „Partnerschafts-Hain“ entstehen. Es ist wichtig, dass wir an diesem Tag ein Zeichen setzten und sowohl den Mauerfall als auch die Pogrome reflektieren“, sagt Bruns.