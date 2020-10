Die Frauen und Männer aus Hamburg sicherten sich Sonntag im Hotel Stadt Mühlhausen den deutschen Meistertitel in der Fitness-Bundesliga. 16 Teams waren qualifiziert. Während die Wettkämpfe in der Tennishalle coronabedingt weitgehend ohne Zuschauer auskommen mussten, bekamen die Mühlhäuser die Sportler Sonntagmorgen am Schwanenteich beim Laufen zu sehen. Auf den geplanten Schwimmwettkampf verzichteten die Organisatoren um die Mühlhäuser Nico Bade und Simon Stützer wegen der Wassertemperaturen.