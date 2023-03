Mühlhausen: Familiennachmittag im Kulturhistorischen Museum

In der archäologischen Ausstellung im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen reisen die Besucher bis zu 2000 Jahre in die Vergangenheit.

Mühlhausen. Im Kulturhistorischen Museum findet ein Familiennachmittag statt. Für kleinen Besucherinnen und Besucher ist ein spannendes Programm geplant.

Im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen findet am Sonntag, 19. März, ab 15 Uhr der Familiennachmittag „Hinter den Kulissen - Schätze der Vergangenheit“ statt. In der archäologischen Ausstellung führt das Programm bis zu 2000 Jahre in die Vergangenheit - eine Zeit, in der Mühlhausen noch nicht existierte. Die Kinder lernen, wie die Menschen zu dieser Zeit gegessen und gelebt haben, und was sie damals in ihrer „Hosentasche“ mit sich herum getragen haben. Bei einer eigenen Mini-Ausgrabung können sich die Besucherinnen und Besucher im Handwerk eines Archäologen üben. Mit Fingerspitzengefühl, Kelle und Pinsel kann ein Schatz geborgen werden, den die Kinder im Anschluss mit nach Hause nehmen dürfen.

Der Preis für den Eintritt und die Führung liegt für Erwachsene bei acht Euro pro Person, bei Kindern zwischen vier und 14 Jahren bei zwei Euro. Kinder bis zum Alter von drei Jahren haben freien Eintritt. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung vorab erforderlich (Telefon: 03601/85660). Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Kleidung, die zum Basten geeignet ist, ist erforderlich.