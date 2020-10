Mühlhausen: Fast normales Arbeiten nach Corona-Pause

Die Kreismusikschule Johann Sebastian Bach stellte sich am Standort Mühlhausen vor. Elina Telegin, Schülerin von Annette Nötzoldt, spielte Querflöte. Auf den Stühlen im Ständesaal am Lindenbühl saßen zum Zuhören immer paarweise ein Kind und dessen Begleitperson.

Die Kreismusikschule Johann Sebastian Bach hat mit dem neuen Schuljahr ihren vertrauten Rhythmus – fast – zurück. Weil sich das Gesundheitsamt des Landkreises am Hauptstandort Mühlhausen mit der Musikschule in einem Gebäude am Lindenbühl befindet, hatte es vor der Sommerpause einige Einschränkungen gegeben. Inzwischen kann auch der Ständesaal wieder ab Mittag und nicht nur in den Abendstunden zum Musizieren genutzt werden – ein großer Fortschritt, sagt Schulleiter Christian Rangnick.