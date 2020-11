Ein Lockdown würde sie in ihrer Arbeit um Wochen, ja um Monate zurückwerfen.

Sarah Riedel und Daniel Wedekind wissen das. Doch durch den zweiten Corona-Lockdown des Jahres kommen sie, wie im Frühjahr, ohne Einschränkungen. Zumindest bisher.

Riedel und Wedekind leiten ein kleines Kinderheim an der Windeberger Straße in Mühlhausen, das den Namen trägt Akademie für Familientherapie und Erziehungshilfe. „Wir sind kein Kinderheim im althergebrachten Sinne. Bei uns geht es nur mit einer intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern“, sagt Wedekind. Dass dieses Miteinander zwischen Einrichtung und Eltern möglich ist, sei Voraussetzung, um überhaupt einen Platz in der Einrichtung zu bekommen. Eine Familientherapie ist obligatorisch; die Erziehungsfähigkeit der Eltern soll trainiert werden – auch videogestützt.

Kinder mindestens jedes zweite Wochenende zu Hause

„Die Kinder sind in den allermeisten Fällen die Symptomträger. Ihr fehlerhaftes Sozialverhalten liegt in der Inkompetenz der Eltern, die Kinder zu erziehen, oder in Traumata der Eltern begründet“, weiß Wedekind. Es gilt, sagt Sarah Riedel, die die Einrichtung seit Oktober leitet, die Herkunftsfamilien zu stärken. Mindestens jedes zweite Wochenende verbringen die Kinder zuhause, manchmal auch bis Montagmorgen. Wer vor dem Auszug steht, lebt auch unter der Woche einen Tag in seiner Familie.

Sieben Kinder zwischen vier und 14 Jahren können aufgenommen werden, derzeit ist das Haus mit vier Jungen und einem Mädchen besetzt und ist eines der kleinsten der Region. Ein weiterer Platz ist vergeben. Die Kinder kommen aus Westthüringen, aber auch das Jugendamt des Werra-Meißner-Kreises vermittelt sie in die Akademie für Familientherapie und Erziehungshilfe.

Primäres Ziel sei es, die Kinder wieder in die Herkunftsfamilie zu entlassen. Laut Konzept nach einem Jahr. Wedekind weiß aus der Erfahrung: Diese Zeit ist in den allermeisten Fällen nicht zu halten. „Es braucht ein paar Monate länger. Denn auch die Eltern benötigen Zeit, um zu uns Vertrauen zu fassen.“

Eine Kontaktbeschränkung, wie sie im Corona-Lockdown im Frühjahr anderen Heimen auferlegt worden ist, hätte Kinder und Eltern weit zurückgeworfen.

Mitarbeit der Eltern Voraussetzung

Täglich können die Kinder mit Eltern und Großeltern telefonieren. Die Familie soll anrufen; auch sie soll Verbindlichkeit lernen. „Wie sollen die Eltern sonst zu festen, zu verbindlichen Ansprechpartnern werden?“, fragt Wedekind. Um im Bilde zu bleiben, dass derartige Telefonate nicht dazu ausgenutzt werden, dass ein Elternteil das Kind gegen das andere aufwiegelt, die Konflikte über das Kind austrägt, ist der Lautsprecher des Telefons angeschaltet. „Für die Kinder sind wir Ankerpunkte. Doch ohne die Mitarbeit der Eltern, die Voraussetzung ist für den Einzug in unser Haus, geht es nicht.“

Der Forstberg sei als Standort für die Einrichtung ideal: Kindergarten und Schulen in der Nähe, ein Einkaufsmarkt, Spielmöglichkeiten. In einem Wohnblock neben dem Heim ist eine Wohnung für die Familientherapie angemietet. Das Einzige, das stört, ist die Landstraße vor der Haustür.

Die Kinder sollen lernen, sich selbst wertzuschätzen. Viel zu oft seien sie in den Herkunftsfamilien damit belastet worden, dass sie Schuld daran hätten, dass die Dinge nicht wie gewollt funktionieren.

Einrichtungen wie diese am Leben zu halten, den Kindern Alltag zu bieten, das wird auch von der Kreisverwaltung als Ziel angegeben, wenn es, wie am Wochenende, um die Ausweitung der coronabedingten Einschränkungen geht. Der Betrieb von Kinderheimen wird dabei in einem Zuge mit dem von Schulen und Kindergärten genannt.