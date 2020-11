Mühlhausen: Ganze Generationen von Jugendlichen geprägt

„Eins, zwei, Wechselschritt“ – das ist nur eines der Markenzeichen von Gerda Rüppell. Die beliebte Tanzlehrerin ist Anfang Oktober, kurz vor ihrem 95. Geburtstag, in Mühlhausen verstorben. Mit einem Nachruf haben Freunde und Tanzschüler der ersten Stunde an „Gerdi“ erinnert.

Bis in die 1980er Jahre hat Gerda Rüppell tausenden jungen Menschen in Mühlhausen und Umgebung die ersten Tanzschritte beigebracht; einige von ihnen haben im Tanzkreis weitergemacht. Der Tanzunterricht bei ihr in der Wahlstraße bleibt unvergessen, aus vielerlei Gründen. Sie hat viele Teenager nachhaltig geprägt. Auch in puncto Mode und Benimm: Hemd, Krawatte und Rock forderte sie von ihren Schülerinnen und Schülern schon während der Tanzstunden. Es standen auch Verbeugung und reichlich Manieren auf dem Stundenplan.

Bis zum großen Abschlussball im „Volksgarten“ wurden Standard- und lateinische Tänze eingeübt. Immer wieder hieß es: „eins, zwei, Wechselschritt“. Geduldig und fordernd übte die Tanzlehrerin mit den Schülern. Die Musik kam von Band oder Schallplatte. Im Laufe der Jahre weitete Rüppell ihr Tätigkeitsfeld auf die Gemeindesäle im Landkreis aus, auf Bitten der Leiter etlicher Landschulen.

1987 beendet die Tanzlehrerin ihre Karriere

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ihr 16-jähriger Stiefsohn. Er schlug der Tanzlehrerin 1956 vor, seiner ganzen Penne-Klasse das Tanzen beizubringen. Da hatte Gerda Rüppell bereits ihren Tanzlehrerschein für Gesellschaftstanz in der Tasche und übte regelmäßig mit sieben Erwachsenenpaaren. So begann eine drei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte. Erst 1987 verließ die leidenschaftliche Pädagogin den Tanzlehrboden, mit 62 Jahren. 1989 stellte sie einen Ausreiseantrag, weil sie in Mühlhausen zwei Jahre vergebens auf eine Zwei-Raum-Wohnung gewartet hatte und immer wieder vertröstet wurde. Bis vor wenigen Jahren lebte Rüppell in Kassel.

„Unendlich viel Freude und Spaß“ hatte sie und „nur schöne Erinnerungen“, sagte sie 2011 in einem Gespräch. Mit der Formation „Astra“ verfügte sie auch über eine eigene Kapelle für die Bälle. Bei der Dekoration des Saales half ihr eine Gärtnerei. Der Tanzstunden-Abschlussball klappte immer wunderbar; auch wegen der Generalprobe kur vor dem großen Abend.

Kein Ball ohne Tischkarten und Tischordnung

Zum eigentlichen Ball gab es Blumen für die Tanzpartnerinnen, die von zu Hause abgeholt werden mussten. Da es weder genug Autos noch ausreichend Blumen gab, war alleine das eine Herausforderung, vor allem für die Eltern. Rechtzeitiges Erscheinen zum Festessen an einer gemeinsamen langen Tafel gehörte genauso zur Rüppellschen Philosophie wie Tischkarten und eine Tischordnung. Mit den Blumen in der einen und dem Partner an der anderen Hand schritten die Tanzeleven zu Ballbeginn los, mit viel Herzklopfen.

Die vier Paare, die vornweg liefen, hatten die meiste Verantwortung. Danach kam die Verbeugung der Herren und mit dem Wiener Walzer der schwierigste Tanz. Im Unterricht sei der Walzer „immer eine Katastrophe“ gewesen, erinnert sich Gerda Rüppell an den schwersten der Standardtänze. Bis zirka 23 Uhr folgten weitere sieben Runden – je ein Tanz der Schüler und einer der Eltern. Bis Foxtrott, Tango, Rumba, Cha-Cha-Cha, Blues und Rock`n Roll durch waren.

Nicht zu vergessen die klassische Gruppenaufnahme – Gerda Rüppell saß traditionell in der Mitte der unteren Reihe. Während der Ball-Tänze stand sie aber auf der Bühne und achtete darauf, dass niemand in die Disko nebenan verschwand. Sie beobachtete genau, ob alle Schüler und Väter ihre Krawatten umbehielten und nicht zu viel Alkohol getrunken wurde. Die Kellner waren entsprechend geimpft, verriet sie.

Petticoats und kniebetonte Kleider lösen lange Kleider ab

Aus zwei Frauen bestehende Tanzpaare holte sie sofort vom Parkett oder lotste schnell zwei Männer zu ihnen – zum Abklatschen. Lange Kleider waren vor allem die ersten Jahre ein Muss, später folgten kniebetonte Kleider und sogar Petticoats – alles immer sehr festlich.

Gerda Rüppell ließ sich ihre tollen Kleider von ihrer „wunderbaren“ Schneiderin Lotti Krakau mit Tüll aus Kassel nähen. Auch amourös geknistert hat es in der Tanzstunde immer wieder. Aus manchem Flirt wurde mehr. Für Mauerblümchen hatte die Lehrerin eine Lösung parat: Ehemalige Schüler stellten sich für den Ball bei freier Kost und Eintritt gern als Partner zur Verfügung.

Die letzten Jahre war Gerda Rüppell nach Mühlhausen zurückgekehrt, der Stadt, der sie durch Besuche immer verbunden geblieben war. Im Ratskeller war sie in den letzten Jahren gelegentlich zu Filmabenden anzutreffen. Auch dort wurde sie oft erkannt und herzlich begrüßt. Ihre letzte Ruhestätte hat sie auf dem Neuen Friedhof gefunden. Einen würdigen Platz hat sie auch in den Fotoalben und Herzen ihrer ehemaligen Tanzschüler.