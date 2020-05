Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen: Gelesene Bücher kommen in Quarantäne

Die Stadtbibliothek bietet ab Donnerstag, 7. Mai, eingeschränkte Öffnungszeiten und einen Abholservice an. Die Ausleihe ist donnerstags von 10 bis 18 Uhr in der Jakobikirche möglich. Allerdings wird der Zugang auf maximal 20 Personen gleichzeitig beschränkt. Die Besucher müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nach der Rückgabe kommen die Bücher 72 Stunden in Quarantäne. Ein Desinfizieren ist nicht möglich, um die Bücher nicht zu beschädigen.

Ab 11. Mai können dienstags von 10 bis 16 Uhr bestellte Medien in der Bibliothek abgeholt werden. Die Bestellung ist unter Telefon: 03601/452450 oder per Mail an stadtbibliothek@muehlhausen.de möglich. Mahngebühren werden trotz Wiedereröffnung bis Ende Mai 2020 nicht erhoben, heißt es aus der Verwaltung. Das Bibliotheksteam hat die Schließzeit, die Mitte März begann, unter anderem dafür genutzt, neue Medien in den Bestand einzuarbeiten.