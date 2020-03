Mühlhausen: Grünmarkt weiterhin auf Steinweg und Obermarkt

Der Mühlhäuser Grünmarkt bleibt auf dem Obermarkt und dem oberen Bereich des Steinwegs. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat die Ausdehnung des Grünmarkts beschlossen – vorerst für einen Zeitraum von einem halben Jahr. Das habe sich bewährt, heißt es von der Verwaltung, die auf der jüngsten Stadtratssitzung die Beschlussvorlage einbrachte, die räumliche Ausdehnung nun endgültig in der Marktsatzung festzuschreiben. Grundlage sei eine Befragung der Händler gewesen. 13 der 15 Händler hätten sich daran beteiligt, zwölf von ihnen hätten ihren Umsatz halten oder steigern können. Auf dem Steinweg stehen insgesamt nur vier Händler. Sie sorgen mit ihrem Standort für eine deutlich höhere Wahrnehmbarkeit des Grünmarktes.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Diskussionen um das Markttreiben in Mühlhausen im Allgemeinen gegeben. So entschied man sich, den Wochenmarkt ausschließlich am Obermarkt stattfinden zu lassen und nicht zusätzlich wechselweise am Untermarkt. Dieser Platz an der Bachkirche ist ausschließlich Spezialmärkten vorbehalten – so zu Gründonnerstag und am Freitag vor der Kirmes, zum Ökomarkt im September, dem Herbstmarkt im Oktober und dem Weihnachtsmarkt im Dezember.