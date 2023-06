Mühlhausen hats ihr angetan: Küntlerin mit besonderer Vorliebe

Mühlhausen. Sie steht auf die Stadt. Sonja Suß aus Mühlhausen lebt ihre Kreativität in einer Mühlhausen Silhouette aus und jetzt wird es ganz groß. Das ist ihr kommendes Vorhaben.

Sie hat ein Faible für die größte Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen hat es ihr angetan. Ob als Tätowierung unter der Haut oder überdimensional groß an Wänden. Künstlerin Sonja Suß beschäftigt sich seit Jahren mit der Mühlhäuser Silhouette, kennt die Konturen von Rabenturm, Frauentor, Stadtmauer und Marienkirche in- und auswendig. „Mein nächstes Projekt ist eine riesige Mühlhausen Silhouette in künstlerischer Kombination mit der New Yorker Brooklyn Bridge im XXL-Funpark der Kreisstadt“, sagt Suß zu ihrem nächsten Vorhaben. Derzeit beschäftigt sich die 41-jährige mit der Gestaltung einer Mühlhausen Schaufensterpuppe. Neben dem Wappen der Stadt fanden darauf auch das Logo eine Karte und historische Bilder Platz.