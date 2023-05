Mühlhausen ist im Lauffieber: Das sind die wichtigsten Tipps zum Röblinglauf am Freitag

Mühlhausen. Mühlhausens größte Sportveranstaltung wird am heutigen Freitag, 5. Mai, am Schwanenteich gefeiert. Was an diesem Tage beachtet werden sollte.

Knapp 4300 Teilnehmer haben sich in die Starterlisten für den 19. Röblinglauf am Freitag, 5. Mai, in Mühlhausen eingetragen. Gelaufen wird ab 9 Uhr am Schwanenteich für todkranke Kinder. Acht Läufe werden angeboten: drei Kinderläufe, ein Lauf für Jugendliche, drei für Unternehmen; den Abschluss bildet ein Einzelstarterlauf. Für den kann man sich noch vor Ort anmelden. „Es ist ein Lauf für jedermann – egal, ob schneller Läufer oder Walker mit und ohne Stöcke“, sagt Alexander Wettig vom organisierenden Röblinglaufverein der Kreisstadt. Der Lauf startet um 18 Uhr. Für diesen Lauf ist auch der Olympia-Zweite im 50-Kilometer-Gehen, der Mühlhäuser Jonathan Hilbert, gemeldet.

Ab 19.15 Uhr ist zur After-Röblinglauf-Party eingeladen. Es spielt Yellow – die Band. Der Eintritt zur Party ist frei.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die öffentlichen Parkplätze in Pfafferode, auf dem Blobach und – das ist die naheste Parkfläche – an der Aue genutzt werden sollen. „Aus doch sehr negativen Erfahrungen in den letzten Jahren sind verstärkt Kontrollen zu erwarten“, heißt es vom Verein. „Die Sicherheit unserer Starter und unserer Gäste geht vor.“

Der Lauf findet zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland und des Thüringer Hospizdienstes im Unstrut-Hainich-Kreis statt.

Unsere Redaktion wird über den Tag in Wort und Bild ausführlich von der Großveranstaltung berichten.