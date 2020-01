Mühlhausen: Karten, Neujahrssänger und Wünschgeld

Eichsfeld „Ich wünsch viel Glück im neuen Jahr, Frieden und Einigkeit, Gesundheit, langes Leben und die ewige Seligkeit!“ – so lautete der Spruch, den die Kinder in Heyerode einst am Neujahrstag an ihre Paten, Großeltern und weitere Verwandte richteten. Auch der 90-jährigen Ida Pfeil ist der Segenswunsch aus ihrer Kindheit noch bestens geläufig. Wenn in jungen Familien Nachwuchs unterwegs gewesen sei oder gar auf sich warten ließ, wünschte man den Leuten neben viel Glück im neuen Jahr noch einen „kleinen Jungen mit Kruselhaar“. An diesen spaßigen Zusatz gewitzter Kinder erinnert sich wiederum Bernhard Laufer (78). Vor allem aber musste zu Neujahr immer Kleingeld im Hause sein, denn die Kinder bekamen als Dank jeweils ein paar Groschen und vielleicht sogar manche Mark. Dieses Geld war für Kinder des Eichsfeldortes dann das begehrte „Wünschgeld“.

Auch in Oberdorla sei es in früheren Zeiten gute Tradition gewesen, am Neujahrstag insbesondere Paten und Großeltern persönlich die Neujahrswünsche zu übermitteln, erinnert Ortschronist Eckhard Naumann. In anderen Dörfern des Südeichsfeldes stellten sich vor etwa 100 Jahren regelmäßig ein paar erwachsene Bettelleute als Neujahrssänger ein, um nach dem Singen eines Kirchenliedes wie „O ihr Himmel, schauet an“ oder „Sankt Barbara, du edle Braut“ ihren Tribut in Form eines Stückes Speck, Wurst, Kuchen oder Äpfeln zu empfangen. Davon berichtet der in Lengenfeld/Stein geborene Lehrer und Heimatforscher Anton Fick (1891 bis 1960) in seiner Publikation „Das Dorf entlang“. In der Nacht habe es an allen Ecken und Enden geballert, wenn die Burschen das neue Jahr einschossen. Durch eine Verordnung vom 4. Januar 1773 verbot die Regierung in Heiligenstadt das Neujahrsschießen bei Androhung der Strafe der Schanzarbeit. Bereits am Silvestervormittag seien in Lengenfeld/Stein die Kinder in kleinen Gruppen von Haus zu Haus gezogen, um nach dem Singen der ersten Strophe des Kirchenliedes „Gelobt sei Jesus Christus“ eine kleine Gabe für gewöhnlich einen Schiefergriffel zu erhalten. Habe die ungeduldige Schar zu lange warten müssen, erklang es: „Ich bin ein kleiner König, gebt mir nicht zu wenig. Lasst mich nicht so lange stehn, denn ich muss noch weiter gehn.“

Von Verwandten gab es dann einen Apfel, einige Kräppel, ein Stück Kuchen oder gar einen Groschen, hielt der Chronist in Lengenfeld fest. In Horsmar gibt es zu Neujahr schon seit 1858 jeweils das Brückensingen. Damit erinnern die Bewohner an eine Wassernot, bei der die Unstrut im 19. Jahrhundert austrocknete. Die Horsmarer waren wegen der Trockenheit und der Missernten so verzweifelt, dass sie zu Jahresbeginn zur Brücke zogen und mit ihrem Gesang sozusagen um gut Wasser baten. Der Männergesangverein Liederkranz führt die Tradition bis in die heutigen Tage fort. Das Brückensingen findet diesmal am 5. Januar statt. Bereits am 3. Januar gibt es vor der Kirche in Eigenrode ein Neujahrssingen. So prägten früher neben vierblättrigen Kleeblättern, Schornsteinfegern, Glücksschweinen, Fliegenpilzen oder Hufeisen auch frohe Sänger und Musikanten die hübschen Neujahrskarten. Lautstark und mit Blumengrüßen verbunden, kündigten auf einem Postkartengruß von Hedwig Hirt aus Bothenheilingen zwei Mädchen mit einem Knallbonbon die Jahreswende 1909/10 an. Darüber freute sich dann Familie Wegner im damaligen Langensalza. Viel schlimmer als die aus dem Fokus geratenen Neujahrssymbole bedauern Volkskundler die im Laufe der Jahrhunderte immer mehr in Vergessenheit geratenen schönen Silvester- und Neujahrsbräuche im Eichsfeld und im Thüringer Land.