Seit einiger Zeit kontrolliert in und um Mühlhausen nicht nur noch die Polizei, sondern auch das Ordnungsamt.

Mühlhausen. 21 Messstellen gibt es ab dem 13. Mai in der Mühlhäuser Kernstadt und den Ortsteilen. Vorerst will die Stadtverwaltung online über Messungen informieren.

Mühlhausen legt neue Stellen für Geschwindigkeitskontrollen fest

Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, wird an verschiedenen Gefahrenstellen in der Stadt Mühlhausen die Geschwindigkeit kontrolliert. Ab dem 13. Mai kommen neue Messstellen hinzu. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, reagiere man damit insbesondere auch auf Bitten aus der Bevölkerung.

In der Mühlhäuser Kernstadt wird ab dem 13. Mai an folgenden Stellen geblitzt:

Hollenbacher Landstraße, Ammersche Landstraße, Windeberger Straße/Windeberger Landstraße, Forstbergstraße, Sondershäuser Landstraße, Kiliansgraben, Wahlstraße, Johannisstraße, Wanfrieder Landstraße, Goetheweg, Eisenacher Landstraße, Am Stadtwald, Petriteich – Pfortenteich, Mittelstraße, Feldstraße, Osterwaldstraße

In den Mühlhäuser Ortsteilen:

Görmar: Am Backsgarten; Mühlhäuser Straße

Felchta: Mühlhäuser Weg

Grabe: Hauptstraße

Seebach: Stadtweg

Die Geschwindigkeitsmessung erfolgt laut Stadtverwaltung nur an sogenannten Gefahrenstellen. Dazu gehören Unfallschwerpunkte, gefährliche Streckenabschnitte, wie Kurvenbereiche und Engstellen, sowie allgemein schutzwürdige Bereiche, wie vor Kindergärten, Schulen und Altenpflegeheimen.

Die Messstandorte wurden durch die Stadtverwaltung im Einvernehmen mit der Landespolizeidirektion Erfurt festgelegt. Bis auf Weiteres will die Stadt Mühlhausen jeweils am Vorabend online auf der Internetseite und in den Sozialen Netzwerken über die geplanten mobilen Geschwindigkeitsmessungen für den Folgetag informieren.

