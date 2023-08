Mühlhausen lobt Preis für Bürgerprojekte aus

Mühlhausen. Die Ausschreibung für das Bürgerprojekt in Mühlhausen läuft bis Ende August. Es winken bis zu 15.000 Euro Zuschüsse.

Noch bis zum 31. August läuft die Bewerbungsfrist für das Bürgerprojekt 2023. Die Stadt lobt dafür Preisgelder von 15.000 Euro aus. Gesucht werden Projekte, die die Stadt und ihre Ortsteile attraktiver machen.

Dabei seien keine Grenzen gesetzt. Es zähle nur, dass das Vorhaben und seine Umsetzung alleine mit bürgerschaftlichem Engagement zustande komme. 2022 wurde so das Projekt „Lesen im Grünen“ des Freundeskreises Offene Gärten Mühlhausen und Umgebung ausgezeichnet. Bewerbungen – Projektidee und möglichst eine Kostenschätzung – können mit dem Stichwort „Bürgerprojekt 2023“ an die Stadt geschickt werden, vorzugsweise per E-Mail an buergerprojekt@muehlhausen.de.