Auch die letzten in Mühlhausen noch ungenutzten Kirchen sollen sich öffnen: die Kapelle an der Eisenacher Straße als Kolumbarium, die Allerheiligenkirche am Unteren Steinweg als Museum speziell für Kinder.

Für beide Projekte warben Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) und seine Verwaltung jetzt bei Bundes- und Landespolitik um Unterstützer. Für die Pläne in der Allerheiligenkirche erhofft man sich Geld über die Landwirtschaftsministerien aus Bund und Land. Das Museum, das im Jahr der Feiern von 500 Jahren Bauernkrieg 2025 öffnen soll, solle sich mit dem Thema Bauern und Landwirtschaft befassen.

Laut OB Bruns sollen die Mühlhäuser Museen das Konzept dazu erarbeiten. Er geht davon aus, dass das Erarbeiten der Ausstellung drei Millionen Euro kosten wird. Dazu müssten auch noch an der Kirche selbst Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Dabei baut Bruns auf Geld aus dem großen Topf der Städtebauförderung. 2025 ist Mühlhausen Ort der Landesausstellung zum Thema Bauernkrieg – für Bruns der passende Anlass, einen weiteren Akzent zu setzen.

Die Allerheiligenkirche wurde von 1985 bis 1989 saniert und von der Stadt an die Mühlhäuser Museen übergeben. Bis 2010 befand sich darin eine Galerie zu Thüringer Kunst des 20. Jahrhunderts; die ist inzwischen umgezogen ins Kulturhistorische Museum am Kristanplatz. Seitdem ist die Allerheiligenkirche für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Sie diente zwischenzeitlich auch als Depot der Mühlhäuser Museen, ehe die im vergangenen Frühjahr ihr neues Depot am Stadtrand hatten einweihen können.

Das Museum kann aus Sicht von Bruns und von Christoph Reimann, der im Rathaus für den Bereich Stadtentwicklung verantwortlich ist, auch den unteren Bereich des Steinwegs beleben.

Umbau für Kolumbariumkostet etwa 1,8 Millionen Euro

Über das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ will man laut Stadtratsbeschluss Geld für das Kolumbarium akquirieren. 1,8 Millionen Euro wird der Umbau nach jetzigem Stand kosten. Der Antrag auf Fördermittel wurde laut Christoph Riemann letzte Woche beim Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung gestellt. Mit einer Entscheidung rechnet er für das kommende Frühjahr.

Dabei wirbt Mühlhausen nicht allein mit der Kirche am alten Friedhof um Unterstützung, „denn damit hätten wir in einem Programm für national bedeutsame Projekte keine Chance“, so Bruns. Sie setzt darauf, mit dem Gesamtbestand an Kirchen zu punkten.

Aus der Kapelle auf dem alten Friedhof in der Eisenacher Straße in Mühlhausen könnte ein Kolumbarium werden. Foto: Daniel Volkmann / TA

Gelingt es, auch diese beiden Kirchen zu nutzen, „bilden wir mit unseren Kirchen die gesamte Palette des Lebens ab – von Taufe, Konfirmation und Trauung in den klerikal genutzten Kirchen über die Kultur mit Museum, Theater und Bibliothek bis zum Tod und dem Aufbewahren der Urnen“, so Bruns. Mit der Marien-, der Jakobi- und der Kilianikirche sind bereits drei Kirchen der Stadt umgenutzt als Museum, Bibliothek und Theaterspielstätte.

Wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken will Mühlhausen auch seine Synagoge in der Jüdenstraße. Die soll ab 2021 wieder für Gäste zugänglich sein.