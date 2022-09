Mühlhausen plant neues Stadtteilzentrum

Im Bild ist der Kindergarten „Uferknirpse“ am neuen Ufer in Mühlhausen, hier soll ein Stadtteilzentrum entstehen.

Mühlhausen. Mühlhausen plant neue Stadtteilzentren. Was es mit dem Projekt auf sich hat und warum diese aus Sicht des Oberbürgermeisters dringend gebraucht werden.

Ein neues Stadtteilzentrum soll am Neuen Ufer in Mühlhausen entstehen. Wie Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) informiert, eignen sich für das Vorhaben Räume im frisch sanierten Kindergarten „Uferknirpse“.

Derzeit sei die Verwaltung im Gespräch mit dem Träger darüber, wie das Projekt in der Einrichtung umgesetzt werden kann. Es geht darum, den Menschen für die bevorstehende schwierige Zeit Angebote zu machen, erläutert Bruns. Das Schlimmste, was passieren könne, sei Einsamkeit. Austausch, Hilfe, Geselligkeit, den Besuchern das Gefühl geben, nicht allein zu sein, stehe im Fokus. Als Beispiel für ein funktionierendes Zentrum nennt der Oberbürgermeister den Kindergarten am Forstberg. Hier ist seit Jahren ein Familienzentrum integriert, Menschen verschiedenen Alters treffen sich, kommen ins Gespräch und achten aufeinander.

Am Neuen Ufer stünden die Gespräche noch am Anfang. Es müsse ein Konzept entwickelt, Angebote geschaffen und Zeiten festgezurrt werden. Die sanierten Räume im Kellergeschoss würden sich eignen, auch wenn die Arbeiten im Sanitärbereich noch nicht ganz abgeschlossen seien. Sind sich alle Parteien einig und steht ein schlüssiges Konzept, sei es denkbar, dass die Stadt bei den Restarbeiten im Sanitärbereich unterstützt, informiert der Oberbürgermeister.