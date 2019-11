Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen putzt sich für den Advent

Die Stadt Mühlhausen wird seit Montag intensiv für die bevorstehende Adventszeit geschmückt. Am Untermarkt hat der Bauhof am Vormittag den größten Weihnachtsbaum der Stadt aufgestellt – eine Nordmanntanne mit über acht Meter Länge. Der Baum stammt aus einem Mühlhäuser Privatgarten, ebenso wie alle anderen Bäume auf öffentlichen Plätzen, die Vorweihnachtszeit ankündigen.

Am Untermarkt hat der Bauhof am Montag den größten Weihnachtsbaum aufgestellt, eine Nordmanntanne mit über acht Metern Länge aus einem Privatgarten in der Stadt. Foto: Alexander Volkmann

Damit die Bäume auch in diesem Jahr prächtig anzusehen sind, werkelten 142 Kinder aus zwölf Kindergärten seit Anfang November in der Bastelwerkstatt des Mühlhäuser Mehrgenerationenhauses/Geschwister-Scholl-Hauses. 243 Päckchen wurden von ihnen in Gold- und Silberfolie gehüllt und 156 hölzerne Herzen, Sterne, Stiefel, Monde und Lebkuchenmännchen mit großen Pinseln und reichlich roter, brauner und gelber Farbe verziert. Seit 2009 gibt es dieses Projekt, jedes Jahr organisiert vom Team des Mehrgenerationenhauses in Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung und dem Jugendtechnikzentrum. Am Bahnhofvorplatz haben am Montag pünktlich um 10 Uhr Kinder des evangelischen Kindergartens Sankt Martini den Baum mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr geschmückt, weitere Kindergärten folgen in den nächsten Tagen.