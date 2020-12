Mühlhausen: Show mit Miles Shane im Internet

Der Mühlhäuser Tanzlehrer Miles Shane will am Sonntag in einer Live-Internet-Show auf das Jahr zurückblicken.

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Tanzlehrer Miles Shane lässt in einer Internet-Show am Sonntag das Jahr Revue passieren, es gibt eine Tombola für das Kinderhospiz.

Hinter dem Mühlhäuser Sänger und Tanzlehrer Miles Shane liegt ein besonderes Jahr. Das war geprägt vom Lockdown und fehlenden Engagements. Aber das Jahr brachte auch Gelegenheit zum Innehalten. Mit dem Video „Kinder an die Macht“, in dem die zu Wort kommen, die in der Corona-Krise kaum Gehör fanden, hat Miles Shane viel Beachtung in sozialen Netzwerken gefunden.