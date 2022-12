Mühlhausen singt Weihnachtslieder

Mühlhausen. Mühlhausens Bachchor will die Menschen der Kreisstadt in weihnachtliche Stimmung versetzen. Das ist geplant.

Zu seinem traditionellen Weihnachtssingen lädt der Bachchor in Mühlhausen ein. Das teilt Kreiskantor Oliver Stechbart mit. Los geht es am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, in der Bachkirche Divi Blasii. Unterstützt wird der Bachchor vom evangelischen Posaunenchor. Es erklingen Werke unter anderem von Praetorius, Mendelssohn. Oliver Stechbart selbst leitet das Konzert und spielt die Orgel. Der Eintritt ist frei.