Mühlhausen: Spendenscheck an Spielmannszug übergeben

Mühlhausen. Der Spielmannszug Mühlhäuser Stadtpfeifer hat einen Spendenscheck erhalten. Für das Geld hat der Vereinsvorsitzende Michale Löwe bereits eine Verwendung gefunden.

Der Spielmannszug Mühlhäuser Stadtpfeifer hat einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro erhalten. Am Donnerstag, 9. März, haben Kay-Uwe Jagemann, SPD-Ortsvorsitzender, und Michael Mieth, Vorstandsmitglied, den Scheck am Rande einer Übungsstunde an die Verantwortlichen des Spielmannszuges übergeben.

Die Mühlhäuser SPD hatte im vergangenen Jahr zum Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand organisiert. Der Erlös der Aktion kommt jetzt drei Vereinen aus Mühlhausen zugute, einer davon ist der Spielmannszug Mühlhäuser Stadtpfeifer. Von dem Geld sollen neue Kostüme für zukünftige Veranstaltungen angeschafft werden, berichtet Vereinsvorsitzender Michael Löwe bei der Übergabe.