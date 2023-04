Mühlhausen: Toiletten am Busbahnhof sind „nur eingeschränkt nutzbar“

Mühlhausen. Die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof sind „aus technischen Gründen geschlossen“. Doch bis die Anlage wieder benutzt werden kann, wird es noch dauern.

Nur zwei kleine weiße Zettel weisen in diesen Tagen darauf hin, dass die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof in Mühlhausen nicht benutzt werden können. „Aus technischen Gründen geschlossen“ steht auf den Hinweisen an den Türen der Damen- und Herrentoilette.

Passanten zufolge sorgt der fehlende Zugang zu den Räumlichkeiten am Busbahnhof offenbar bereits dafür, dass sich im Umkreis des Toilettenhäuschens andere Möglichkeiten gesucht werden, um sich zu erleichtern. Bis die Anlagen am Busbahnhof wieder genutzt werden können, wird es voraussichtlich noch etwas dauern.

Vandalismus sorgt für Maßnahme der Stadtverwaltung

Auf Anfrage teilte die Pressesprecherin der Stadt Mühlhausen, Anke Pfannstiel, mit, dass die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof Ende Februar erheblich beschädigt worden seien. „Insbesondere wurden dabei die Münzsammelbehälter sowie die Schließautomaten zerstört“, so Pressesprecherin Anke Pfannstiel. Der Vandalismus habe zur Folge gehabt, dass die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof vorübergehend geschlossen werden mussten, beziehungsweise „nur eingeschränkt nutzbar“ seien.

Bis das Toilettenhäuschen in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden kann, wird es noch dauern. Zunächst sollen die Anlagen bis Ende Mai provisorisch hergerichtet werden, damit diese zunächst wieder funktionsfähig sind und von Passanten benutzt werden können.

Doch dabei soll es nicht bleiben, für die Zukunft gibt es weitere Pläne. „Darüber hinaus laufen bereits die Planungen für die Sanierung des gesamten Gebäudes“, teilt Pfannstiel mit. Wann das Gebäude saniert werden soll und welche Maßnahmen die Pläne umfassen, blieb zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.