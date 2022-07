Mühlhausen von oben erleben

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Museen bieten eine Führung auf den Turm der Mühlhäuser Marienkirche im Sonnenuntergang.

Hoch hinaus geht es für alle Interessierten in der Mühlhäuser Marienkirche. Im Sonnenuntergang bieten die Mühlhäuser Museen am Mittwoch, 13. Juli, ab 20 Uhr, eine Führung auf den höchsten Kirchturm Thüringens an.

In der neu gestalteten Turmausstellung werden außerdem erste Eindrücke über die mittelalterliche Bautechnik vermittelt.

Bei der Turmbesteigung bietet sich anschließend ein wunderbarer Blick über die Stadt. Vorbei an der über 120 Jahre alten Turmuhr führt der Weg über die Gewölbe des gewaltigen Kirchenschiffes.

Eintritt und Führung kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder (vier bis 14 Jahre) 5 Euro. Treffpunkt ist vor dem Portal. Anmeldung unter Telefon: 03601 / 85660.