Mühlhausen: Wechsel an der Spitze der Kirchenverwaltung

Unstrut-Hainich-Kreis. 26 Jahre lang war Dagmar Neid Leiterin des Kreiskirchenamtes Mühlhausen. Ihr Nachfolger übernimmt in schwierigen Zeiten.

Im Kirchenkreis Mühlhausen geht eine Ära zu Ende. Nach 26 Jahren als Amtsleiterin geht Dagmar Neid in den Ruhestand. Bereits zum 1. Juli hat Micha Hofmann übernommen.

Mit einem feierlichen Dankgottesdienst in der Marienkirche wurde Dagmar Neid am Freitagmittag von vielen Vertretern der evangelischen Kirche, von Mitarbeitern und Freunden verabschiedet. Superintendent Andreas Piontek zeigte die Weichenstellungen auf, die für sie 1996 an die Spitze der Verwaltung des Kirchenkreises Mühlhausen führten.

Ihre berufliche Biografie begann tatsächlich im Weichenwerk Kirchmöser in Brandenburg, wo sie Wirtschaftskauffrau lernte. Die Liebe zu Zahlen sei ihr allerdings schon im Betrieb der Eltern mitgegeben worden. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Magdeburg kam Dagmar Neid durch die Gründung der Familie nach Mühlhausen und arbeitete bis zum Dienstbeginn im Kreiskirchenamt zunächst bei der Deutschen Post.

Trotz vieler, auch struktureller Veränderungen in der Kirche sei es ihr immer um die Beständigkeit des Teams gegangen, dankte Piontek.

Mit dem 53-jährigen Micha Hofmann übernimmt ein ebenfalls bekanntes Mühlhäuser Gesicht. Hofmann war 20 Jahre lang Referent für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Kirchenkreis. Er bringt laut Piontek mit Sozialpädagogik- sowie Management-Studium die Qualifikation mit.

Hofmann sitzt zudem für die Grünen im Mühlhäuser Stadtrat. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sprach von einer guten Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreiskirchenamt. Hofmann übernehme in schwierigen Zeiten. Auf sein Wort könne man zählen.