Mühlhausen will Bewerbung abgeben

Die Kreisstadt will sich an der Ausschreibung für die Errichtung einer zweiten Feuerwehrschule in Thüringen beteiligen. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Alexander Wettig (CDU) in der jüngsten Stadratssitzung. Die Veröffentlichung der Ausschreibung sei jetzt, nach der Landtagswahl, zu erwarten. Als Flächen kommen laut Bruns der nördliche Bereich der einstigen Görmarkaserne und ein Gebiet östlich des Görmarschen Kreuzes infrage.

Im September hatte der Hauptausschuss einstimmig für eine Bewerbung votiert. Aus Westthüringen liebäugeln auch Eisenach und Gotha damit, Ausbildungsstandort der Feuerwehren zu werden.