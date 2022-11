Mühlhausen zu klein und schlecht erreichbar? So begründet die Jury das Aus für das Zukunftszentrum

Mühlhausen. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns vermisst den Mut, sich für den ländlichen Raum zu bekennen.

Mühlhausen und Eschwege mit ihrer gemeinsamen Bewerbung sind raus aus dem Rennen um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Er sei darüber „maßlos enttäuscht“, reagiert Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Die Begründung der Jury für die Ablehnung in Kurzfassung: Mühlhausen ist zu klein, schlecht erreichbar und es fehlt eine Anbindung an eine Universität mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt. Das formulierte die Jury in einem „dürftigen Schreiben“ an die Stadtverwaltung in sieben Sätzen, so Bruns.

Nachvollziehbar ist die Begründung für ihn nicht. Kleine und mittlere Städte seien gerade aufgefordert worden, sich zu bewerben. Mühlhausen habe zwar keinen ICE-Bahnhof und keine Autobahn vor der Haustür, liege aber mitten in Deutschland, mitten in Europa.

Auch fehlende Kapazitäten für die rund eine Million erwartete Besucher jährlich werden bemängelt. Die Zahl hält Bruns für unrealistisch und für nicht nachhaltig. Deshalb sei das Konzept mehr auf eine digitale Ausrichtung angelegt gewesen. Zudem geht Bruns davon aus, dass mit dem Zuschlag auch die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen intensiviert worden wäre.

All das sei in der Bewerbung dargelegt und offenbar von der Jury nicht zur Kenntnis genommen worden.

Während oft von der Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland die Rede sei, so Bruns, würden die großen Städte nach wie vor bevorzugt. „Es wäre schön gewesen, wenn man mutiger gewesen wäre und sich deutlich zum ländlichen Raum bekannt hätte“, sagt Bruns.