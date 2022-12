Mühlhausens Diakon lädt ein zu Erfahrungen wie in der Wüste

Roland Schmerbauch, Diakon im Katholischen Pfarramt St. Josef Mühlhausen, erklärt, was die Wüste mit der Vorweihnachtszeit zu tun hat.

Was haben Wüstenerfahrungen zu tun mit dem zweiten Advent?

Uns Christen soll die Adventszeit, in der wir uns auf die Ankunft des Herrn an Weihnachten vorbereiten, bewusst in die Wüste führen, um dort in Vorbereitung auf das Fest „Wüstenerfahrungen“ zu machen.

Roland Schmerbauch ist Diakon in „St. Josef“ in Mühlhausen Foto: Roland Schmerbauch

Das Tagesevangelium an diesem Sonntag berichtet von Johannes dem Täufer, der uns mit in die Wüste von Judäa nimmt. Er verkündet dort die Ankunft des Herrn.

Die Wüste ist in der Bibel ein Ort religiöser Grenzüberschreitung. Es ist ein ausweg- und aussichtsloser Ort, ohne sicheren Weg, ohne Route, ohne Ankunft.

Der Text lädt uns nicht persönlich in die Wüste von Judäa ein, sondern wir sind eingeladen, eine Erfahrung durch Verzicht und persönlicher Sammlung zu machen – konträr gegenüber den vielen Angeboten in der Vorweihnachtszeit.

Wüstenerfahrung schafft inneres Verweilen und Aufatmen

Ich möchte Ihnen hierzu einen Text von Charles de Foucauld, französischer Offizier, Mönch und Eremit des 19. und 20. Jahrhunderts, vorstellen: „In die Wüste muss man gehen und darin verweilen, um die Gnade Gottes zu empfangen. Dort wird man leer, weist alles aus sich heraus, was nicht Gott ist, und leert das kleine Haus der Seele völlig, um allen Platz Gott allein zu überlassen … Jeder, der Frucht bringen will, muss notwendig durch diese Zeit gehen. Er braucht dieses Schweigen, diese Sammlung, dieses Vergessen alles Geschaffenen; und in diesem Zustand richtet Gott sein Reich in ihm auf und gestaltet in ihm den innerlichen Geist. Man gibt nur, was man hat. Nur in der Einsamkeit, in einem Leben, wo man mit Gott allein ist, in der tiefen Sammlung der Seele, die alles Geschaffene vergisst, um allein in der Vereinigung mit Gott zu leben, schenkt Gott sich ganz dem, der sich ganz an ihn hält“.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, dass Ihnen bei aller Vorfreude, allem Lichterglanz und Sternenzauber in der oft lauten Adventszeit eine „Wüstenerfahrung“ zum inneren Verweilen, zum Aufatmen, gelingt.