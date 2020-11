Mühlhausens Partnerschaft zu Kaliningrad lebt auch in schwieriger Zeit

Auch in Mühlhausens russischer Partnerstadt Kaliningrad, dem früheren Königsberg, sind offenbar mehr Menschen von Corona betroffen als noch während der ersten Welle der Pandemie, wie Alexey Skryabin vielfach belegen kann. Der junge Elektroingenieur war im Sommer selbst an Covid-19 erkrankt und lag zwei Wochen im Krankenhaus, während seine Frau und die Töchter Natascha (3) und Marina (12) zu Hause krank gewesen seien.

Ohne ernsthafte Komplikationen habe die Familie die Krankheit überstanden. Jetzt würden viele Menschen Corona-Krankheitssymptome haben, aber keinen Arzttermin bekommen, berichtet Alexey Skryabin weiter. „Ich hoffe, dass sie bald eine Medizin und einen Impfstoff finden, weil ich um meine älteren Verwandten fürchte.“

Bedürftige können Essen mit nach Hausen nehmen

Dass die Corona-Warnsignale aus Westeuropa anfangs kaum ernst genommen worden seien, bestätigt auch die Ordensschwester Gisela aus der katholischen Kirchengemeinde in Kaliningrad. Die Schönstätter Marienschwestern betreuen dort Kinder, Familien, Alleinstehende und Obdachlose und einen offenen Gemeindetreff mit Ambulanz und Suppenküche.

Der Dienst am Nächsten sei coronabedingt allerdings stark eingeschränkt. „Wir halten uns zurück und haben so wenig wie möglich Kontakte.“ So musste die Ambulanz geschlossen werden und das Essen werde den Bedürftigen mit nach Hause gegeben. „Trotz Corona sind die Beziehungen nach Mühlhausen und ins Eichsfeld aber nicht eingeschlafen“, betonte Schwester Gisela in dieser Woche in einem Telefonat. Dem stimmt auch Elke Holzapfel (CDU) als Botschafterin der Stadt Mühlhausen zu: „Wir halten die vielen privaten Kontakte über Telefon und E-Mail aufrecht“, so die Stadträtin.

Vor allem aber bedauert die Adventmarkt-Gruppe mit ihren Mitgliedern aus dem Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis und inzwischen auch aus den Kreisen Kyffhäuser und Gotha, dass es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Kaliningrad geben kann.

Begleiter der Städtepartnerschaft mittlerweile Botschafter in Armenien

So klingen den Thüringern noch die Abschiedsworte von Pfarrer Alexander Krewskij aus dem Vorjahr in den Ohren, als er sagte: „Wir können uns den Weihnachtsmarkt nicht mehr ohne euch vorstellen. Wenn ihr nicht mehr kommt, dann kommen wir zu euch.“ Die Mühlhäuser sowie die Gruppe um die Küllstedter Landtagsabgeordnete Christina Tasch (CDU) wollen in den nächsten Tagen zumindest eine kleine Paketaktion starten, um besonders Kindern wieder eine Freude zu bereiten.

Besorgt zeigt sich Elke Holzapfel über den vor Wochen verloren gegangenen Kontakt zu einem Förderer und Begleiter der Städtepartnerschaft zwischen Kaliningrad und Mühlhausen. Dabei handelt es sich um Deutschlands jetzigen Botschafter in Armenien und langjährigen Generalkonsul in Kaliningrad, Michael Banzhaf. Über das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft gelang Holzapfel am Donnerstag ein Kontakt zum Diplomaten. Nach wie vor herrsche eine angespannte Lage in Armenien mit dem Krieg um Bergkarabach. Auch die hohe Zahl an Corona-Infizierten sei eine Herausforderung. Michael Banzhaf weilte erst im März zu einer privaten Visite in Mühlhausen und wurde auch von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) empfangen.