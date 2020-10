Mülltonne in Flammen - Autoreifen zerstochen

Mülltonne in Flammen

Am Donnerstag brannte in Mühlhausen eine Mülltonnen. Laut der Polizei stand gegen 16.45 Uhr in der Graßhofstraße auf einem Abstellplatz für Tonnen eine Mülltonne in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht.

Derzeit ist noch unklar, was das Feuer verursachte. Die Ermittlungen dauern an.

Reifen platt gestochen

In der Nacht zu Freitag wurden Autoreifen zerstört. Wie die Polizei am Freitag informierte, zerstachen der oder die Täter zwei Reifen eines Audis in der Görmarstraße. Ein Zeuge bemerkte kurz nach 1 Uhr ein Zischen und sah, wie eine Person in Richtung Bahnhof flüchtete.

Die Polizei Mühlhausen bittet Zeugen der Tat sich unter Tel. 03631/960 zu melden.

